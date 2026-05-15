Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

20 milioni all’anno: il Fenerbahce tenta Salah

Foto dell'autore

Mohamed Salah è pronto a cambiare maglia in vista della prossima stagione con l’attaccante egiziano che saluterà il Liverpool dopo tanti anni passati con la maglia dei Reds.

Mohamed Salah
Offerta a Salah, un triennale sul piatto (Ansa Foto) – calciomercato.it

Classe 1992, l’ex giocatore di Fiorentina e Roma è alla ricerca di un nuovo club per la prossima stagione con diverse squadre che lo hanno messo nel mirino anche se il suo alto stipendio rende difficile l’affare.

Secondo quanto affermato da A Spor, il Fenerbahce sarebbe pronto a fare delle vere e proprie follie per la punta, mettendo sul piatto un triennale da circa 20 milioni di euro l’anno per convincerlo a scegliere la Turchia. Un’offerta che, se confermata, potrebbe sbaragliare la concorrenza, almeno per quello che riguarda le squadre europee, considerato il fatto che, al momento, solamente il Bayern Monaco avrebbe fatto un sondaggio per l’egiziano.

Non è da escludere, però, che Salah possa cedere alle sirene arabe con la punta del Liverpool che potrebbe diventare uno dei calciatori più pagati nel mondo qualora decidesse di trasferirsi nella Saudi Pro League.

2663

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

2 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

4 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

5 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 23%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1