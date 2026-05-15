Mohamed Salah è pronto a cambiare maglia in vista della prossima stagione con l’attaccante egiziano che saluterà il Liverpool dopo tanti anni passati con la maglia dei Reds.

Classe 1992, l’ex giocatore di Fiorentina e Roma è alla ricerca di un nuovo club per la prossima stagione con diverse squadre che lo hanno messo nel mirino anche se il suo alto stipendio rende difficile l’affare.

Secondo quanto affermato da A Spor, il Fenerbahce sarebbe pronto a fare delle vere e proprie follie per la punta, mettendo sul piatto un triennale da circa 20 milioni di euro l’anno per convincerlo a scegliere la Turchia. Un’offerta che, se confermata, potrebbe sbaragliare la concorrenza, almeno per quello che riguarda le squadre europee, considerato il fatto che, al momento, solamente il Bayern Monaco avrebbe fatto un sondaggio per l’egiziano.

Non è da escludere, però, che Salah possa cedere alle sirene arabe con la punta del Liverpool che potrebbe diventare uno dei calciatori più pagati nel mondo qualora decidesse di trasferirsi nella Saudi Pro League.