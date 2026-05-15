Juventus, non solo Thuram: due difensori si allenano a parte

Il centrocampista francese resta in dubbio a due giorni dal match di campionato contro la Fiorentina

La Juventus si è ritrovata alla Continassa dopo il giorno di riposo concesso da Luciano Spalletti, con il chiaro obiettivo di superare domenica all’ora di pranzo la Fiorentina e compiere un altro passo verso il piazzamento in Champions League.

Mancano due gare al termine del campionato e il tecnico bianconero non vuole cali di concentrazione per raggiungere l’obiettivo, fondamentale anche in chiave mercato e per alzare il livello della squadra nella prossima stagione. Spalletti è intenzionato a riproporre l’undici che ha battuto il Lecce, puntando in attacco sul ritrovato Vlahovic.

Il serbo in Salento ha bissato il gol segnato contro il Verona e proverà a trascinare la Juve tra le prime quattro in attesa di sciogliere il rebus sul futuro.

Juventus, Thuram resta in dubbio per la Fiorentina

L’unico punto interrogativo per Spalletti per la sfida dell’Allianz Stadium con la Fiorentina riguarda la disponibilità di Khephren Thuram, che anche oggi ha lavorato individualmente alla Continassa.

Il centrocampista francese non è al meglio per un problema al ginocchio e domani dopo la rifinitura si capirà se potrà essere del match dal primo minuto. Se Thuram dovesse partire dalla panchina, Spalletti come a Lecce confermerebbe Koopmeiners (favorito su Holm) in mediana al fianco di capitan Locatelli.

Questa mattina anche Kalulu e Kelly hanno svolto una seduta personalizzata, ma legata alla gestione dei carichi. Per i due difensori quindi nessun allarme particolare ed entrambi dovrebbero essere regolarmente in campo domenica contro la Fiorentina.