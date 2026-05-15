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Inter, Juve, Roma e Milan: la tentazione brasiliana costa già il triplo | CM

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Insieme alla Roma, i tre club sono stati accostati al trequartista paulista

Ci risiamo, ancora una volta il calcio italiano rischia di aver sbagliato il timing sul mercato brasiliano. Complici anche le stringenti regole sul tesseramento degli extracomunitari, i club nostrani fanno spesso fatica a scommettere sui talenti brasiliani, anche se la storia recente ha mostrato come valga la pena investire in Brasile.

Spalletti e Chivu pensierosi
Inter, Juve e Milan: la tentazione brasiliana costa già il triplo | CM (Ansa Foto) – calciomercato.it

Per informazioni, chiedere alla Salernitana o al Verona, che hanno messo a segno plusvalenze molto importanti con le cessioni di Ederson Giovane, ma anche alla stessa Roma che ha visto quanto meno raddoppiare il valore di Wesley in una sola stagione.

Proprio il club giallorosso di recente è stato accostato, insieme a Inter, Juventus Milan Isaque. Trequartista dello Shakhtar Donetsk, il 19enne è stato acquistato per 10 milioni più 2 di bonus la scorsa estate. Autore di 7 gol e 7 assist in stagione, l’ex Fluminense viene valutato circa 30 milioni dal club ucraino.

Un valore triplicato in un solo anno, che rende molto più percorribile l’ipotesi Premier League per il calciatore, già visionato da Chelsea, Fulham, Nottingham Forest Tottenham. Per cederlo, il club ucraino difficilmente farà sconti, anche perché dovrà dare il 10% della futura rivendita al Flu e il 7% al calciatore.

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