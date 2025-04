La Champions trasforma il Napoli: nove acquisti e cessioni top | CM.IT

Giovanni Manna trasforma il Napoli per la stagione 2025-26, che vedrà il ritorno nelle coppe europee: tanti acquisti con i soldi delle cessioni

Sarà un nuovo Napoli, sarà rivoluzione in estate. E non cambieranno tanti titolari. O meglio, la sensazione è che Antonio Conte voglia mantenere un certo blocco. Ma la panchina sarà differente, perché tra le prime e le seconde linee deve diminuire il gap. E di conseguenze, le gerarchie potrebbero cambiare.

Giovanni Manna sta lavorando già su diversi profili. Come abbiamo raccontato su Calciomercato.it, uno degli obiettivi primari per la prossima stagione è portare Moise Kean a Napoli. Sul suo cartellino è presente una clausola poco superiore ai 50 milioni e il club azzurro proverà a strapparlo alle concorrenti. Il costo alletta parecchio. Occhi puntati anche su Lorenzo Lucca dell’Udinese, che si avvicina molto alle caratteristiche di Romelu Lukaku e sarebbe il degno vice.

Inoltre, il Napoli sta già chiudendo alcuni colpi in difesa. Blindato l’accordo per Luca Marianucci dell’Empoli, servirà trovare presto un altro centrale per completare il pacchetto. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, già è stato fatto un tentativo per Beukema, ma l’attenzione è rivolta anche su Federico Gatti.

Super Mercato con i soldi di Osimhen: ecco il nuovo Napoli 2025-26

Aurelio De Laurentiis farà mercato soprattutto con i soldi delle cessioni di Kvaratskhelia e Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano tornerà dal prestito al Galatasaray e il suo valore non si è affatto svalutato. Infatti, bisognerà pagare una clausola rescissoria di circa 75 milioni di euro. Ma questa sarà l’estate giusta per chiudere definitivamente i rapporti e voltare pagina.

Con gli introiti della Champions e della cessione di Osimhen, il Napoli farà tanti colpi mirati a migliorare i reparti. Ce ne saranno almeno nove, più della scorsa estate. Servirà un nuovo vice Di Lorenzo, ma anche una nuova ala destra che possa far rifiatare Matteo Politano. Sulla corsia mancina c’è un buco. Attualmente gioca Okafor, ma Conte vuole chiaramente rinforzare il suo attacco. Attenzione all’idea Zaccagni, per cui il Napoli si è già mosso in passato. L’esterno sta benissimo alla Lazio, ma in caso di mancato piazzamento in Champions League qualcosa può cambiare e Manna proverà ad accontentare il mister.

Sempre stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la società partenopea puntellerà il centrocampo con due acquisti mirati. Servirà un quinto centrocampista forte, magari con esperienza internazionale, e un sesto più giovane. Antonio Vergara, prestato alla Reggiana, si giocherà le sue carte in ritiro dopo un campionato in Serie B da titolare e da protagonista, con premio MVP di agosto e U23 di dicembre 2024. Il classe 2003, però, è molto seguito in Italia e sarà necessario valutare la migliore delle opzioni a disposizione per la sua crescita: un prestito o qualche mese da seconda linea, con esperienza anche nelle coppe europee.

Napoli tra conferme e rinnovi: i due rebus da risolvere

La volontà del club sarà quella di confermare Anguissa, esercitando l’opzione nel contratto che allungherà la permanenza del giocatore in azzurro. ;Ma il Napoli e il giocatore lavoreranno anche per trovare nuovi accordi economici. Confermatissimi, almeno al momento, Lobotka, Gilmour e McTominay. In quest’ottica, anche Spinazzola si è guadagnato la fiducia dell’ambiente: a gennaio con le valigie pronte, dopo pochi mesi ha trovato continuità e prestazioni. Resterà il vice Olivera.

Per ultimo, ma non per importanza, c’è da risolvere il rebus Meret ormai in scadenza contrattuale. Il Napoli e il portiere stanno cercando di trovare l’intesa per il rinnovo ed entrambi le parti vogliono continuare insieme. Ad ogni modo, se non ci sarà fumata bianca, al netto di occasioni di mercato, il nuovo portiere non sarà un top player, ma di medio-alto livello.