Fiorentina, Moise Kean nel mirino di un top club di Serie A | ESCLUSIVO

Il centravanti della Nazionale italiana sta facendo benissimo con i viola di Palladino e piace anche alle squadre della Premier League inglese

Venti e lode. Moise Kean è arrivato alla pausa per le Nazionali di marzo con un bottino davvero importante. In pochi erano disposti a scommettere su di lui dopo una stagione alla Juventus con zero gol all’attivo. Tra questi c’era la Fiorentina.

Sotto la gestione di Raffaele Palladino, il centravanti classe 2000 nativo di Vercelli, ha ritrovato la fiducia di un allenatore e, soprattutto, la vena realizzativa. Con quindici gol in Serie A, Kean è secondo nella classifica dei cannonieri dietro al compagno di squadra in Azzurro Mateo Retegui. Sommando le quattro reti in Conference League e quella in Coppa Italia, il totale fa già 20 con due mesi ancora davanti a sé per migliorare ulteriormente il proprio score. La Fiorentina ha investito 13 milioni di euro (più 5 di bonus) la scorsa estate per strapparlo alla Juve e ora la sua valutazione è salita alle stelle, forte anche di una clausola di rescissione fissata a 52 milioni di euro. Prestazioni e gol che hanno acceso i riflettori di mercato su di lui, con i club di Premier League intenzionati a riportarlo in Inghilterra dopo la breve e infruttuosa esperienza all’Everton.

Calciomercato Napoli, obiettivo Kean a prescindere da Conte

Qualora Moise Kean dovesse davvero lasciare la Fiorentina, il suo futuro potrebbe essere comunque ancora in Italia. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, il Napoli ha messo gli occhi sul bomber di origini ivoriane.

Nonostante sia pienamente in corsa per lo scudetto insieme a Inter e Atalanta, il club partenopeo non è del tutto soddisfatto del rendimento di Romelu Lukaku. Se si considera poi che Raspadori e, soprattutto, Simeone potrebbero chiedere la cessione per avere più minutaggio, si capire che il reparto offensivo potrebbe essere rivoluzionato la prossima stagione. Questo a prescindere dalla permanenza o meno di Antonio Conte, accostato con insistenza al Milan ma anche alla Juventus per un clamoroso ritorno, sulla panchina azzurra. Dopo aver trattato a lungo per il difensore Comuzzo lo scorso gennaio, il patron De Laurentiis è pronto a bussare nuovamente alle porte del club gigliato, stavolta per Moise Kean, provando a trattare una cifra inferiore agli oltre cinquanta milioni della clausola rescissoria. Il giocatore, invece, verrà invogliato con un ingaggio superiore ai 2,5 milioni che guadagna alla Fiorentina e con la prospettiva di giocare la Champions League.