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Caso scommesse, indagine chiusa: le decisioni su Tonali e Fagioli

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Coinvolti altri calciatori che giocano e che hanno giocato in Serie A. Prosciolti Florenzi e Zaniolo

Alla Procura di Milano si è chiusa l’indagine penale sulle scommesse che aveva coinvolto in primis Tonali e Fagioli, squalificati dalla giustizia sportiva, e altre 18 persone tra cui calciatori che militano e che hanno militato in Serie A.

Copertina Tonali Fagioli
Caso scommesse, indagine chiusa: le decisioni su Tonali e Fagioli (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

L’attuale centrocampista del Newcastle e quello della Fiorentina, all’epoca dei fatti in forza a Milan e Juve, erano accusati di aver pubblicizzato presso altri colleghi siti di scommesse illegali. Entrambi rischiavano una condanna di tre mesi e una multa, ma come scrive il ‘Corriere della Sera’, alla fine hanno deciso di patteggiare riducendo così di un terzo la pena.

Tonali pagherà una multa di 78.250 euro, Fagioli un mese agli arresti ma con sospensione condizionale della pena. Se la cavano con un’oblazione da appena 250 euro altre 18 persone – tra questi gli juventini Perin e McKennie, l’ex bianconero Dimaria e l’ex giallorosso Paredes, Bellanova e infine Ricci ora al Milan – per aver scommesso su siti illegali anche se mai sul calcio. A Milano hanno invece ottenuto il proscioglimento sia Florenzi che Zaniolo.

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