Futuro Meret, messaggio chiaro al Napoli: “Qui sto bene” | CM.IT

Il futuro di Alex Meret a Napoli è in bilico, poiché ormai mancano pochi mesi alla scadenza del contratto: si lavora sul rinnovo, ecco la sua reazione

Se il Napoli di Conte è ancora in lotta per lo Scudetto, lo deve certamente anche alle parate di Alex Meret. E come un deja-vu, sta ripetendo una stagione da urlo. Forse migliore anche rispetto a quella dello Scudetto.

Proprio nell’estate 2022, sembrava terminata la sua esperienza in azzurro. Durante il calciomercato estivo, c’è stato un momento in cui Meret era vicino al passaggio allo Spezia. Poi saltò tutto. Divenne titolarissimo con Spalletti e mise le mani sullo Scudetto. Anzi, i guantoni.

E anche con Antonio Conte, in un’estate in cui si è discusso del suo futuro in azzurro, sta raggiungendo dei livelli mai visti prima. Motivo per cui sia Alex che il Napoli vorrebbero prolungare la permanenza e il portiere ha mandato un messaggio chiarissimo alla società e ai tifosi.

Meret chiarissimo sul futuro a Napoli: “Non vedo problemi”

Durante la conferenza stampa post-gara di Napoli-Fiorentina, Alex Meret ha risposto alla domanda di Calciomercato.it legata al suo futuro: “Atmosfera del Maradona è stata bellissima e quando il pubblico è così ci dà solo una mano a dare qualcosa in più per vincere. Come ho sempre detto qui a Napoli, ormai sto da tanti anni, sto bene, non vedo nessun problema e giocare in questo stadio, con questi tifosi, è una grande soddisfazione e un grande orgoglio. Non vedo problemi“.

Il portierone, dunque, sottolinea che non vede problemi sulla permanenza a Napoli. Al momento, l’unico ostacolo che frena le sue intenzioni è proprio il contratto, con scadenza giugno 2025. Le parti stanno trattando ormai da mesi, ma si sono dati del tempo per rivedersi e aggiornarsi.

Sul tavolo, stando a quanto raccolto dalla redazione, ci sarebbe un contratto da un ulteriore anno più l’opzione per il successivo. Manca l’intesa e l’Inter guarda attenta l’evolversi della situazione legata al futuro del calciatore. Se non dovesse arrivare la fumata bianca entro fine stagione, Marotta e Inzaghi potrebbero convincerlo al trasferimento a Milano a parametro zero. Chiaramente, un portiere di questa taglia fa gola ai migliori club italiani e non solo. Ma va anche aggiunto che la priorità del ragazzo friulano, in questo momento, si chiama Napoli.