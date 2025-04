Calciomercato: Osimhen il nuovo bomber, lo scambio beffa la Juve

Il nigeriano continua ad essere uno degli attaccanti più cercati in vista della sessione estiva. E la trattativa sembra vicina ad una svolta

Le prestazioni con il Galatasaray hanno portato nuovamente Osimhen nel mirino delle big. Dopo un anno davvero difficile a causa di infortuni e qualche scelta sbagliata, l’attaccante è ritornato sui suoi livelli tanto che i turchi insistono sulla possibilità di una conferma anche la prossima stagione. Una possibilità molto più che remota visto che le intenzioni del nigeriano sono completamente altre. Il giocatore ha sempre visto questa opportunità come quella giusta per rilanciarsi e ritornare a competere per obiettivi importanti e così alla fine sarà.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il futuro di Osimhen è praticamente ad un passo dalla definizione. Un club è pronto a mettere sul piatto una proposta importante sia per convincere il Napoli che beffare sul calciomercato la Juventus. I partenopei hanno sempre sperato in una clausola rescissoria da 75 milioni di euro pagata. Ma questa possibile proposta li potrebbe comunque portare a guardare ad una situazione differente. Siamo ad oggi nel campo comunque delle ipotesi e indiscrezioni, ma la trattativa è reale e quindi ci attendiamo novità in davvero poco tempo.

Calciomercato: prendono Osimhen, Juve beffata

La Juventus ci ha provato fino alla fine per Osimhen. ADL si è detto sempre contrario ad un trasferimento in bianconero, ma Giuntoli lo aveva individuato come principale obiettivo per il reparto offensivo tanto da ipotizzare una offerta superiore alla clausola rescissoria per convincere il Napoli. Ora, però, sono cambiate le regole del Decreto Crescita e questo sta portando i bianconeri a rivedere un po’ la situazione e fare un passo indietro.

Un intoppo che darebbe il via libera al Manchester United. I Red Devils starebbero continuando a trattare con il Napoli Osimhen e per abbassare la cifra cash potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Mainoo. Sappiamo come il centrocampista non rientra più nei piani degli inglesi e il classe 2005 rappresenta una carta giusta anche per Conte.

Al momento siamo nel campo delle ipotesi. La certezza è rappresentata dal fatto che Napoli e Manchester United sono in trattativa per il trasferimento di Osimhen durante la prossima sessione di calciomercato. Le cifre e l’eventuali contropartite (Mainoo potrebbe essere un nome) dovranno essere definite in futuro.

Mercato: niente Osimhen per la Juve, i bianconeri su Lookman

Le modifiche al Decreto Crescita sembrano aver portato la Juventus a mollare in modo definitivo la pista Osimhen. Si tratta di una operazione di calciomercato troppo costosa considerato anche il fatto che la clausola di 75 milioni di euro vale solamente per l’estero. Un passo indietro che sembra dare strada libera al Manchester United.

I bianconeri, però, un colpo lo vogliono fare e, stando a Tuttosport, sarebbero pronti a sondare il terreno per Lookman dell’Atalanta. Si tratta di una operazione da 60 milioni di euro, ma con qualche contropartita la cifra è destinata ad abbassarsi.