Inter e Roma, svolta Koné: “L’hanno rifiutato”

Il centrocampista francese è uno dei nomi più caldi in vista del calciomercato estivo

Tornato in campo contro la Fiorentina dopo più di un mese di assenza per infortunio, Manu Koné ha subito dato un grande contributo alla Roma, reduce da tre vittorie consecutive in campionato e a caccia di una clamorosa e difficile rimonta nella corsa alla prossima Champions League.

Il centrocampista francese ha dimostrato ancora una volta di avere caratteristiche tecnico-tattiche uniche all’interno della mediana giallorossa che hanno catturato anche l’attenzione di diversi club, italiani ed esteri. L’Inter, ad esempio, dopo aver tentato l’affondo la scorsa estate, è pronta a tornare alla carica anche nella prossima sessione di calciomercato e ha ricevuto indicazioni interessanti dalle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna.

Valutato non meno di 45 milioni di euro dai giallorossi, il 24enne di Colombes è stato offerto anche all’Atletico Madrid, ma secondo quanto riferito da Matteo Moretto i colchoneros vanno depennati dalla lista dei corteggiatori del giocatore. “Koné è stato proposto all’Atletico Madrid, con contatti tra intermediari e Atletico, ma posso confermare che il club spagnolo, che ha praticamente chiuso Joao Gomes, non considera attualmente il profilo di Manu Koné, non è una priorità. È una pista che non cavalcherei in questo momento. Sicuramente ci saranno altre squadre a fine campionato”.

Trovano dunque conferme importanti, le nostre anticipazioni sulla virata forte dell’Atletico su Joao Gomes, decisa in seguito alle difficoltà di arrivare alla fumata bianca per Ederson, molto vicino al Manchester United.