Juventus, Spalletti resta in silenzio. La scelta su Thuram e le ultime di formazione

Rifinitura per la squadra bianconera in vista del decisivo match di campionato contro la Fiorentina, in programma domani alle 12 all’Allianz Stadium

Vigilia della sfida contro la Fiorentina per la Juventus, con Luciano Spalletti che sorride dopo l’allenamento di questa mattina alla Continassa.

Khephren Thuram è infatti tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e sarà convocato per la gara di domani all’ora di pranzo, decisiva per la corsa Champions. Il francese è alle prese con il solito problema al ginocchio, ma stringerà i denti e si metterà a disposizione di Spalletti per l’incrocio dell’Allianz Stadium. Il mister di Certaldo non parlerà in conferenza stampa e non ha gradito il lungo tira e molla dei giorni scorsi sulla calendarizzazione del match.

Juventus-Fiorentina, la probabile formazione di Spalletti

Difficile però immaginare che Thuram sia in campo dal primo minuto, con Koopmeiners che viaggia verso la conferma dopo la titolarità nella trasferta di Lecce.

Per il resto non ci saranno novità nell’undici bianconero, con Kalulu e Kelly regolarmente al loro posto in difesa malgrado un leggero affaticamento accusato in settimana. A guidare l’attacco sarà il ritrovato Dusan Vlahovic, autore degli ultimi due gol della ‘Vecchia Signora’ contro Verona e Lecce.

La probabile formazione della Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic.