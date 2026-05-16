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Spunta Ndour per il centrocampo del Milan, il viola osservato speciale

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Cher Ndour è uno dei nomi che piacciono in casa Milan in ottica futura con il centrocampista della Fiorentina che potrebbe diventare uno dei primi colpi del nuovo corso rossonero.

Cher Ndour
Ndour obiettivo di mercato del Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Mentre regna l’incertezza totale a livello societario e di campo in casa Milan, c’è anche chi, in casa rossonera, inizia a pensare ai possibili profili dei calciatori che potrebbero diventare dei rinforzi per il prossimo campionato.

Secondo quanto raccolto da Milanlive.it, uno dei giocatori che piace al Milan è Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina che, in una stagione difficile per il club viola, conclusasi con una salvezza giunta lo scorso weekend, è stato tra i migliori dei viola. Classe 2004 e con un passato nel PSG, il centrocampista piace alla squadra mercato rossonera che lo sta osservando da tempo.

Una volta che saranno chiari direttore sportivo e allenatore per la prossima stagione, il Milan valuterà se affondare il colpo con i viola per il giovane centrocampista, valutato circa 16 milioni di euro. La Fiorentina, dal canto suo, non vorrebbe cedere il giocatore già durante la prossima estate, provando a trattenerlo ancora un anno per far salire ulteriormente la sua valutazione.

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