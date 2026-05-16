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Tonali cambia squadra, arriva la decisione definitiva: 100 milioni

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Il centrocampista della Nazionale italiana si appresa a salutare definitivamente il Newcastle: ecco cosa sta succedendo. 

Sandro Tonali è, senza ombra di dubbio, tra i calciatori più apprezzati del panorama calcistico europeo e in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per il suo cartellino. L’ex Milan quasi sicuramente dirà addio al Newcastle, ma procediamo con ordine e facciamo ulteriore chiarezza in tal senso.

Sandro Tonali
Tonali (Ansa Foto) – calciomercato.it

Tonali – secondo quanto riferito da ‘Tuttomercatoweb’ – sarebbe infatti stato messo sul mercato dal club di Premier League per questioni legate al Financial Fair Play. La Juve monitora il centrocampista della Nazionale italiana da tempo con Luciano Spalletti che farebbe carte false pur di averlo a disposizione alla Continassa, ma l’affare si preannuncia a dir poco complesso per le cifre in ballo.

Il Newcastle sarebbe pronto a privarsene in caso di offerte di circa 100 milioni di euro e, ad oggi, il club in pole per il suo acquisto sembrerebbe essere il Manchester United che è a caccia del sostituto del brasiliano Casemiro. Una notizia che di certo non farà sorridere i tantissimi sostenitori della Vecchia Signora…

 

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