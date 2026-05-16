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Dal silenzio di Sarri all’infortunio di Zaccagni: il punto sulla Lazio prima del derby

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L’allenatore biancoceleste non ha gradito la scelta di giocare domenica, ma sarà regolarmente in panchina

Mancano meno di 24 ore al fischio d’inizio di Roma-Lazio. Dopo una telenovela durata per giorni e giorni, alla fine ha vinto la posizione della Lega Serie A che ha spinto per far giocare il Derby domenica 17 maggio alle 12, riuscendo a scongiurare la tanto temuta contemporaneità con la finale degli Internazionali di Tennis.

Maurizio Sarri perplesso a bordo campo
Dal silenzio di Sarri all’infortunio di Zaccagni: il punto sulla Lazio prima del derby (Ansa Foto) – calciomercato.it

Una decisione controversa che non ha convinto Maurizio Sarri. L’allenatore biancoeleste già nel post partita contro l’Inter aveva minacciato di non presentarsi in panchina, ma questo rischio sembra essere ormai scongiurato, anche grazie all’intervento dei calciatori.

Per ora, la protesta del tecnico toscano si materializzerà con il silenzio, visto che Sarri ha deciso di non parlare nella consueta conferenza stampa della vigilia e, forse, potrebbe disertare anche le interviste pre e post partita. Passando dalle parole al campo, oltre allo squalificato Alessio Romagnoli, la Lazio rischia di dover fare a meno anche di Mattia Zaccagni.

Vittima di un infortunio muscolare, il capitano biancoceleste è quasi sicuramente out per la stracittadina, anche se verrà fatto un provino in extremis. In caso di forfait, il 10 laziale rischia di finire in anticipo una stagione maledetta, condizionata dai tanti infortuni.

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