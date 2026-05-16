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Allegri irremovibile, altra clamorosa bocciatura in casa Milan

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Aggiornamenti importantissimi in vista del match di domenica tra il Genoa e i rossoneri: ecco le ultime. 

Il Milan non può più sbagliare. Dopo la pesante sconfitta interna contro l’Atalanta, i rossoneri devono assolutamente rialzare la testa se non vogliono dire addio alla prossima Champions League: la squadra di Allegri se la vedrà con il Genoa di Daniele De Rossi che nel corso di questa stagione ha già dimostrato di potersela giocare con chiunque.

Jashari, scambio con Gatti
Ardon Jashari, classe 2002 (Ansa) – Calciomercato.it

Milan che si presenterà all’appuntamento in grande emergenza, vista l’assenza degli squalificati Estupinan, Leao e Saelemaekers. Il grande dubbio riguarda il centrocampo dove Ricci resta in netto vantaggio su Jashari per sostituire l’infortunato Modric: altra clamorosa bocciatura, dunque, per il centrocampista svizzero di etnia albanese. Ecco le probabili formazioni dell’atteso match tra Genoa e Milan:

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Amorim, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo, Vitinha

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku.

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