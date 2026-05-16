Juventus, triplo piano B se sfuma il ‘sogno’ Bernardo Silva | CM

Il campione portoghese resta la priorità di Spalletti: tre piste se dovesse fallire l’assalto all’obiettivo numero uno

Non è un mistero il ‘debole’ di Luciano Spalletti per Bernando Silva, in cima alla lista dei desideri del tecnico bianconero per rinforzare il centrocampo della Juventus in vista della prossima stagione.

Il portoghese è una priorità per l’ex Ct della Nazionale e si libererà a parametro zero in estate dopo la fine del matrimonio con il Manchester City. La ‘Vecchia Signora’ è in piena corsa per fregiarsi delle prestazioni del 31enne mancino nato a Lisbona, sfruttando anche i rapporti consolidati con il suo super agente Jorge Mendes. La concorrenza è agguerrita, ma la Juve può giocarsi le proprie carte per portare a Torino il campione lusitano.

Calciomercato Juve: Brahim Diaz, Pellegrini e Atta se fallisce l’assalto a Bernardo Silva

Spalletti vuole alzare il livello a metà campo e ha chiesto un profilo abile tra linee, in grado di dare maggiore qualità alla manovra bianconera.

Bernardo Silva è per distacco l’obiettivo numero uno, però come dicevamo la concorrenza non manca per il portoghese che chiede anche un ingaggio importante intorno agli 8 milioni netti a stagione. La Juventus valuta perciò anche le alternative in caso di fumata nera e una lista di ‘piani B’ per accontentare il mister di Certaldo come appreso da Calciomercato.it. Sul taccuino della dirigenza della Continassa figura in primis Brahim Diaz, ex Milan e che può liberarsi a un prezzo accessibile dal Real Madrid visto il contratto in scadenza tra un anno.

Da tenere d’occhio anche la pista Pellegrini (Spalletti lo conosce benissimo), che senza rinnovo lascerà la Roma da svincolato. Fari puntati inoltre su Atta, rivelazione dell’Udinese e seguito pure dall’Inter.