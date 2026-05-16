Altro che Nico Paz, Foden per l’Inter: “Offerta seria”

Il fantasista inglese è legato al Manchester City fino a giugno 2027

Cosa serve all’Inter per diventare ancora più forte? Calciatori capaci di saltare l’uomo, di creare la famosa superiorità. Un Lookman, ormai andato, un Nico Paz che non a caso è sempre in cima ai desideri del club nerazzurro. Allo stesso tempo anche un obiettivo difficile da raggiungere: il Real Madrid eserciterà la recompra e poi non è detto che sarà disposto a cederlo di nuovo.

Alternative all’argentino? Ora come ora è difficile fare nomi, ma c’è chi si è lanciato tirando fuori uno pesantissimo: Phil Foden del Manchester City.

È Paolo Condò a caldeggiare apertamente il 25enne inglese, il cui enorme talento quest’anno si è visto con meno continuità rispetto al recentissimo passato. “Ha avuto poco spazio al City, forse per qualche problemino anche fuori dal campo – le sue parole nell’intervento a ‘Sky Sport 24’ – Ma con una proposta seria e interessante potrebbe essere tentato da un’esperienza italiana“.

Foden ha il contratto in scadenza a giugno 2027, è uno di quelli che meriterebbe un grande investimento, tuttavia è improbabile che possa decidere di lasciare Manchester e la Premier.

Condò respinge invece la candidatura, fatta da studio, del vecchio pallino di Marotta, vale a dire Paulo Dybala in scadenza a giugno con la Roma: “No, l’Inter deve prendere un giocatore che garantisca nel tempo: Dybala non garantisce niente per i prossimi anni”.