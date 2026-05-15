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Spesa in Serie A: Conte allenatore, Leao e Vlahovic in attacco

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Il nuovo candidato alla presidenza guarda in casa Napoli, Milan, Juve e anche Inter con Calhanoglu

Da qualche anno, ormai, il campionato italiano sta diventando terra di conquista nel calciomercato. Non solo da parte della Premier League inglese, con cui nessun altro in Europa può competere. Anche in Turchia, ad esempio, hanno iniziato a trattare la Serie A come una specie di supermercato. È quello a cui starebbe pensando Hakan Safi, tra i candidati alla presidenza del Fenerbahce.

Calciomercato, Fenerbahce su Vlahovic, Conte e Leao
Vlahovic, Conte e Leao nel mirino del Fenerbahce (foto Ansa) – Grafica Calciomercato.it

C’è da interrompere l’egemonia del Galatasaray che ha vinto gli ultimi quattro campionati di fila e provare a rivincere un titolo che manca dal 2014. Quello della quarta stella (in Turchia si assegna una stella ogni 5 scudetti, ndr). Per questo, secondo il giornalista Fatih Demirkol, vorrebbe fare un viaggio in Italia per sondare il terreno anzitutto con il tecnico del Napoli Antonio Conte, cui vorrebbe affidare la panchina del club di Istanbul.

Ma non solo: Safi avrebbe intenzione di puntare su alcuni dei top player del nostro campionato. Il sogno è di riportare in patria Calhanoglu, ma non sarà facile strapparlo all’Inter. Sulla sponda rossonera di Milano, invece, gli obiettivi sarebbero addirittura due: il portiere Maignan e l’attaccante Leao. Infine il colpo a costo zero: Vlahovic che non ha ancora rinnovato con la Juventus.

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