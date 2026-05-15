Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, arriva un giovane italiano in difesa: i dettagli

Foto dell'autore

Grandi movimenti di mercato in casa bianconera in vista della prossima stagione: ecco la strategia del club. 

180′ di fuoco contro Fiorentina e Torino per capire se la Juventus prenderà parte o meno alla prossima edizione della Champions League. I bianconeri sono al momento terzi in classifica, ma non possono assolutamente sbagliare visto che dietro Milan, Roma e Como sono attaccate.

Scalvini in azione con l'Atalanta
Scalvini (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Intanto, però, la dirigenza di corso Galileo Ferraris monitora con grandissima attenzione anche il calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti. Una delle priorità rimane la difesa, dove serve un nuovo innesto da aggiungere ai vari Kalulu, Bremer, Kelly e Gatti: nelle ‘ultime ore – stando a quando evidenziato dal quotidiano ‘Tuttosport’ – sarebbe in netto rialzo le quotazioni di due talenti italiani, ovvero Michael Kayode e Giorgio Scalvini.

Il primo è un classe 2004 che indossa attualmente la casacca del Brentford e conosce molto bene la Serie A per aver già giocato nella Fiorentina. Il secondo, invece, è un punto fermo dell’Atalanta ma per 35-40 milioni di euro potrebbe cambiare squadra: la Juve osserva ed è pronta a farsi sotto.

2667

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

3 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

7 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 23%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1