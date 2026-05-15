Juve, arriva un giovane italiano in difesa: i dettagli

Grandi movimenti di mercato in casa bianconera in vista della prossima stagione: ecco la strategia del club.

180′ di fuoco contro Fiorentina e Torino per capire se la Juventus prenderà parte o meno alla prossima edizione della Champions League. I bianconeri sono al momento terzi in classifica, ma non possono assolutamente sbagliare visto che dietro Milan, Roma e Como sono attaccate.

Intanto, però, la dirigenza di corso Galileo Ferraris monitora con grandissima attenzione anche il calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti. Una delle priorità rimane la difesa, dove serve un nuovo innesto da aggiungere ai vari Kalulu, Bremer, Kelly e Gatti: nelle ‘ultime ore – stando a quando evidenziato dal quotidiano ‘Tuttosport’ – sarebbe in netto rialzo le quotazioni di due talenti italiani, ovvero Michael Kayode e Giorgio Scalvini.

Il primo è un classe 2004 che indossa attualmente la casacca del Brentford e conosce molto bene la Serie A per aver già giocato nella Fiorentina. Il secondo, invece, è un punto fermo dell’Atalanta ma per 35-40 milioni di euro potrebbe cambiare squadra: la Juve osserva ed è pronta a farsi sotto.