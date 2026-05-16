Inter, affare a rischio? Blitz a Londra: ecco cosa succede

Possibile offerta più alta di quella dei nerazzurri, che però hanno il gradimento totale del difensore

Abbiamo scritto e riscritto che l’operazione non è chiusa, perché nel mercato le sorprese sono sempre dietro l’angolo e un’operazione è chiusa per davvero solo quando ci sono le firme. A meno di clamorose sorprese il suo futuro sarà all’Inter. Ecco, appunto: a meno di clamorose sorprese…

I nerazzurri hanno trovato tutti gli accordi per Muharemovic: con il difensore bosniaco e poi con il Sassuolo, proprietario del cartellino. C’è una intesa di massima coi neroverdi, ma l’affare non può ancora considerarsi concluso. Mancano, come detto, le firme. E fin quando non ci sono, tutto può succedere. Tradotto: possono inserirsi altri club. La Juve che vanta il 50% sulla rivendita? Più che altro club inglesi.

‘CaughtOffside’ fa un nome ben preciso: il Tottenham. È lui che può rovinare la festa a Marotta e Ausilio. La fonte sostiene che di recente l’Ad Carnevali è stato a Londra per parlare di Muharemovic. Lo avrebbe fatto in particolare con il Tottenham allenato dall’ex allenatore proprio del Sassuolo, oltre che di Brighton e Marsiglia, ovvero Roberto De Zerbi.

Il Tottenham fa saltare l’affare Muharemovic?

Secondo la medesima fonte, il classe 2003 bosniaco risponde all’identikit tracciato dagli ‘Spurs’, o più verosimilmente da De Zerbi, per rinforzare il pacchetto arretrato: è mancino e capace di impostare l’azione dal basso grazie alle sue ottime doti tecniche, in più è in grado di garantire solidità a tutto il reparto.

L’Inter ha il gradimento totale del bosniaco

Inutile dire che il Tottenham avrebbe il potenziale economico per sottoporre al Sassuolo un’offerta di gran lunga superiore a quella dell’Inter, che dalla sua ha il gradimento totale del calciatore. Il che non è poco, soprattutto nel mercato di oggi.