Juventus, Spalletti firma e rilancia: arrivano due stelle dopo il rinnovo | CM

L’allenatore bianconero prolunga il matrimonio con la ‘Vecchia Signora’ e detta le linee guida sul mercato

Ecco la tanto attesa fumata bianco (nera), arrivata alla vigilia della fondamentale sfida contro l’Atalanta. Non solo presente: la Juventus punterà su Luciano Spalletti anche per il futuro e con l’obiettivo di ritornare al vertice.

È ufficiale il rinnovo fino al giugno 2028 dell’allenatore di Certaldo, che ha messo la firma sul nuovo matrimonio con la ‘Vecchia Signora’. Un legame iniziato solo lo scorso ottobre, ma che in questi mesi ha convinto la dirigenza e specialmente John Elkann a confermare la fiducia nell’ex Ct azzurro per la rinascita della Juve.

Un prolungamento che parte da lontano, considerando che il club bianconero aveva già impostato a febbraio i discorsi per la permanenza in panchina di Spalletti, originariamente sotto contratto fino al termine del campionato con opzione per un altro anno.

Calciomercato Juve, Spalletti spinge per Bernardo Silva e Lewandowski

Un segnale di continuità da parte della Juventus e di Elkann, con l’Ad di Exor che non hai mai fatto mancare il suo appoggio all’allenatore negli ultimi mesi. Spetterà quindi al mister di Certaldo cercare di riportare la ‘Vecchia Signora’ nell’élite del calcio italiano ed europeo, con l’accesso in Champions League che evidentemente faciliterebbe il progetto bianconero.

Spalletti, anche senza quarto posto, ha comunque ottenuto delle garanzie di competitività in vista della prossima stagione e suggerito le sue coordinate alla dirigenza sul mercato. Una squadra spesso in balia degli eventi, con il mister toscano che ha chiesto un paio di profili di alto livello e con esperienza internazionale in grado di cambiare marcia alla sua Juventus come raccolto da Calciomercato.it. In cima alle preferenze di Spalletti c’è sempre Bernardo Silva, che a fine stagione darà l’addio da svincolato al Manchester City.

Qualità e leadership in mezzo al campo, mentre in attacco le attenzioni sono rivolte su un altro pezzo pregiato a parametro zero come Robert Lewandowski. L’ingaggio del polacco però si preannuncia pieno di insidie: così tra gli obiettivi in orbita Juve rimane caldo il possibile ritorno a Torino di Kolo Muani.