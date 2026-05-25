No ai bianconeri, ha scelto l’Inter: contatti costanti con l’agente

Decisione presa e confermata: vuole indossare la maglia nerazzurra

L’Inter vuole fare le cose in grande nel prossimo calciomercato estivo. Non tanti acquisti, ma colpi mirati di un certo spessore per alzare davvero il livello di una squadra già fortissima, perlomeno in Italia. Per quanto riguarda il centrocampo, Marotta e Ausilio hanno il mirino puntato sia in Serie A che in Premier League.

Per Serie A ci riferiamo a Manu Kone e Nico Paz, sempre in cima alla lista di gradimento di Chivu come degli stessi dirigenti. La Roma deve fare molta cassa per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario e questo apre alla possibilità di uno sconto sul prezzo del cartellino, mentre per l’argentino – furia di Fabregas a parte – bisognerà attendere la decisione del Real Madrid, in particolare di José Mourinho dopo la recompra che verrà sicuramente esercitata.

In Inghilterra, invece, il nome cerchiato in rosso è ancora quello di Curtis Jones. In scadenza nel 2027 e in uscita dal Liverpool, il centrocampista inglese è stato vicinissimo già a gennaio. Poi il mancato rinnovo coi ‘Reds’, con annessa cessione in prestito, ha fatto saltare l’affare. Anzi, gli affari visto che di mezzo c’era pure quello di Frattesi con il Nottingham Forest.

Curtis Jones vuole (solo) l’Inter

Curtis Jones continua a tenere in testa l’Inter e viceversa. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il 25enne piace tanto anche ad Aston Villa e Newcastle, tuttavia la sua meta preferita rimane quella nerazzurra. I contatti coi suoi agenti sono costanti, se il Liverpool non dovesse chiedere la luna, l’operazione andrebbe in porto.