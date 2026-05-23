Ennesimo infortunio: salta la partita di addio all’Inter

Potrebbe essere una pedina di scambio nel prossimo calciomercato estivo

Quella di oggi alle 18, in casa del Bologna, sarebbe dovuta essere la sua ultima partita con l’Inter. Ultima perché è scontato il suo addio ai nerazzurri nell’ormai prossimo calciomercato estivo.

Invece Davide Frattesi ha subito l’ennesimo problema fisico di una stagione tormentata, in definitiva molto deludente. Per il classe ’99 affaticamento agli adduttori, con Chivu che lo ha per forza di cose escluso dai convocati per la trasferta bolognese.

L’ultima partita disputata dal numero 16 con la maglia nerazzurra è stata quella con la Lazio di campionato del 9 maggio: 45′ circa nel 3-0 inflitto da Thuram e compagni alla squadra di Sarri, prima del replay in finale di Coppa Italia che l’ex Sassuolo ha vissuto interamente dalla panchina.

Frattesi saluterà Milano e l’Inter dopo tre stagioni, 122 presenze (33 quest’anno), 15 gol (qualcuno pesantissimo, come in Champions a Bayern e Barcellona) e 12 assist. In bacheca 4 titoli, tra cui 2 Scudetti.

Non male per un calciatore che, perlomeno negli ultimi dodici mesi, si è abbastanza svalutato. L’Inter potrebbe utilizzarlo come pedina di scambio, in Serie A (con la Roma?) o in Premier.