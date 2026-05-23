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Il Milan ci riprova per Thiago Silva: sul piatto un contratto fino al 2027

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L’avventura di Thiago Silva con il Porto è terminata con il difensore brasiliano che appare pronto a una nuova esperienza nel calcio europeo in vista della prossima stagione.

Thiago Silva
Milan, idea Thiago Silva per la difesa (Ansa Foto) – calciomercato.it

Classe 1984, il centrale fu protagonista in passato con il Milan guidando la difesa rossonera in occasione della vittoria dello scudetto nel 2011. Il centrale brasiliano, nonostante sia prossimo dal compiere 42 anni, è sembrato ancora in un ottimo stato di forma e sarebbe diventato un obiettivo dei rossoneri per il prossimo campionato.

Secondo quanto raccolto da Espn, il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto un contratto fino al giugno del 2027 per convincere il giocatore a tornare a Milanello portando esperienza e qualità al reparto arretrato del club meneghino. Un colpo che sarebbe fortemente sponsorizzato da Massimiliano Allegri, tecnico che ha ancora un ottimo rapporto con il centrale.

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