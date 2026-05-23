Intesa raggiunta con Sarri, ma non è il Napoli: le ultime

Il tecnico toscano continuerà ad allenare in Serie A

Dubbi non ce ne sono: nonostante un contratto in scadenza a giugno 2028, Maurizio Sarri dirà addio alla Lazio al termine della stagione. Troppo netta la rottura con la società, da Lotito (che pensa di rimpiazzarlo con Palladino o Pisacane) al Ds Fabiani, con il tecnico toscano destinato comunque a rimanere in Serie A.

Sarri torna al Napoli? È, o meglio era il preferito di De Laurentis per il post Conte. Tuttavia nelle ultime ore il suo nome ha perso decisamente quota, e non perché il patron azzurro avrebbe cambiato idea, ma perché il 67enne sembra orientato a traslocare all’Atalanta.

Il neo Ds orobico, quel Cristiano Giuntoli che ha già lavorato con lui proprio a Napoli, è in pressing da settimane per convincerlo a trasferirsi a Bergamo. La ‘missione’ dell’ex Juve è quasi compiuta, visto che tra Sarri e la ‘Dea’ ci sarebbe già un accordo di massima.

Al Napoli potrebbe finire Vincenzo Italiano, vecchio pallino di De Laurentiis, anche se tiene botta la suggestione rappresentata da Massimiliano Allegri. Dovesse lasciare il Milan…