Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Intesa raggiunta con Sarri, ma non è il Napoli: le ultime

Foto dell'autore

Il tecnico toscano continuerà ad allenare in Serie A

Dubbi non ce ne sono: nonostante un contratto in scadenza a giugno 2028, Maurizio Sarri dirà addio alla Lazio al termine della stagione. Troppo netta la rottura con la società, da Lotito (che pensa di rimpiazzarlo con Palladino o Pisacane) al Ds Fabiani, con il tecnico toscano destinato comunque a rimanere in Serie A.

Sarri prima di una partita della Lazio
Accordo raggiunto con Sarri, ma non è il Napoli: le ultime (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Sarri torna al Napoli? È, o meglio era il preferito di De Laurentis per il post Conte. Tuttavia nelle ultime ore il suo nome ha perso decisamente quota, e non perché il patron azzurro avrebbe cambiato idea, ma perché il 67enne sembra orientato a traslocare all’Atalanta.

Il neo Ds orobico, quel Cristiano Giuntoli che ha già lavorato con lui proprio a Napoli, è in pressing da settimane per convincerlo a trasferirsi a Bergamo. La ‘missione’ dell’ex Juve è quasi compiuta, visto che tra Sarri e la ‘Dea’ ci sarebbe già un accordo di massima.

Al Napoli potrebbe finire Vincenzo Italiano, vecchio pallino di De Laurentiis, anche se tiene botta la suggestione rappresentata da Massimiliano Allegri. Dovesse lasciare il Milan

3193

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

3 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

6 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

7 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 23%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1