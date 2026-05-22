Il nuovo colpo a zero del Milan: “Parla da settimane con Allegri”

La settimana prossima potrebbe essere decisiva

Allegri verso la permanenza al Milan, con Furlani destinato invece ai saluti. Per quanto riguarda il mercato rossonero, i prossimi giorni saranno decisivi per un possibile grande colpo a parametro zero.

Il nome non è più un mistero: Goretzka. È già ufficiale da mesi il suo addio al Bayern Monaco, con Tare da tempo in trattative col suo entourage. Sull’operazione c’è anche, se non soprattutto lo zampino di Allegri: “Il tecnico parla da settimane con Goretzka”, ha dichiarato Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

In verità il centrocampista tedesco “ha parlato con tutti all’interno della dirigenza”, compreso il sopracitato Furlani. Il Milan ha messo sul piatto un triennale da circa 5 milioni di euro netti a stagione, con il classe ’95 che attende l’esito della stagione prima di dare, eventualmente, l’ok definitivo.

“Il tedesco vuole decidere a giochi fatti, vuole capire se il Milan entrerà in Champions – ha sottolineato Moretto – Fondamentale la Champions, perché comunque lui intende continuare a competere per vincere, per arrivare al finale di carriera con motivazioni e stimoli”.

“Credo che nei prossimi giorni, a partire dalla prossima settimana, Goretzka capirà effettivamente quali saranno i punti chiave, i punti fermi del nuovo Milan e poi dirà sì o no”. Il centrocampista interessava anche a Juve e Inter, ma i rossoneri hanno messo la freccia da settimane e ora sono pronti a chiudere.