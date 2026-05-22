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Juve, piove sul bagnato: niente derby e stagione finita per Yildiz

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Tegola per i bianconeri: il fantasista turco KO nell’ultimo allenamento. Non sarà disponibile domenica nella stracittadina contro il Torino

La situazione si complica ulteriormente per la Juventus nella corsa per un posto in Champions League. I bianconeri devono vincere nel derby col Torino e sperare in un passo falso delle rivali nell’ultima giornata di campionato.

Juventus, infortunio Yildiz
La Juve perde Yildiz per il derby (Ansa) – Calciomercato.it

Scenario compromesso dopo il tonfo casalingo con la Fiorentina, al quale si aggiunge la defezione di Kenan Yildiz. Il fantasista turco ha rimediato un problema al polpaccio nell’ultimo allenamento e non sarà perciò in campo domenica nella stracittadina all’Olimpico contro il ‘Toro’. Il numero dieci, già nelle ultime settimane, non era al meglio a causa di un’infiammazione al ginocchio.

Juventus, infortunio Yildiz: salta il derby col Torino

Spalletti – che sta vivendo una settimana complicata e con l’ambiente in subbuglio – perderà quindi il suo asso per la decisiva sfida con il Torino.

Juventus, Yildiz tra Champions e futuro
Kenan Yildiz, numero 10 della Juve – Calciomercato.it

Yildiz è stato visitato al J-Medical e dovrà osservare alcuni giorni di riposo, prima di mettersi a disposizione della Turchia del Ct Montella in vista dei Mondiali. L’attaccante verrà sottoposto a nuovo accertamenti nel ritiro turco, ma l’infortunio non sembra grave e non dovrebbe pregiudicarne la partecipazione alla Coppa del Mondo in America.

Senza Yildiz, Spalletti potrebbe puntare così su Boga: l’ivoriano è favorito su David per completare il tridente offensivo con Vlahovic e Conceicao. 

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