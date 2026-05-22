Juve, piove sul bagnato: niente derby e stagione finita per Yildiz

Tegola per i bianconeri: il fantasista turco KO nell’ultimo allenamento. Non sarà disponibile domenica nella stracittadina contro il Torino

La situazione si complica ulteriormente per la Juventus nella corsa per un posto in Champions League. I bianconeri devono vincere nel derby col Torino e sperare in un passo falso delle rivali nell’ultima giornata di campionato.

Scenario compromesso dopo il tonfo casalingo con la Fiorentina, al quale si aggiunge la defezione di Kenan Yildiz. Il fantasista turco ha rimediato un problema al polpaccio nell’ultimo allenamento e non sarà perciò in campo domenica nella stracittadina all’Olimpico contro il ‘Toro’. Il numero dieci, già nelle ultime settimane, non era al meglio a causa di un’infiammazione al ginocchio.

Juventus, infortunio Yildiz: salta il derby col Torino

Spalletti – che sta vivendo una settimana complicata e con l’ambiente in subbuglio – perderà quindi il suo asso per la decisiva sfida con il Torino.

Yildiz è stato visitato al J-Medical e dovrà osservare alcuni giorni di riposo, prima di mettersi a disposizione della Turchia del Ct Montella in vista dei Mondiali. L’attaccante verrà sottoposto a nuovo accertamenti nel ritiro turco, ma l’infortunio non sembra grave e non dovrebbe pregiudicarne la partecipazione alla Coppa del Mondo in America.

Senza Yildiz, Spalletti potrebbe puntare così su Boga: l’ivoriano è favorito su David per completare il tridente offensivo con Vlahovic e Conceicao.