PAGELLE E TABELLINO Fiorentina-Atalanta 1-1: Palladino e Vanoli chiudono con un pari

Voti, top e flop della sfida tra i viola di Vanoli e i nerazzurri di Palladino, valevole per l’ultimo turno di Serie A e disputata allo stadio Franchi

Il campionato di Fiorentina e Atalanta si chiude con un pareggio: la sfida del Franchi termina 1-1 grazie al gol di Piccoli e all’autorete di Comuzzo. I nerazzurri chiudono la stagione al settimo posto e ottengono la qualificazione alla prossima edizione di Conference League. I viola, che sono stati a lungo in una situazione pericolante di classifica, chiudono una stagione a due facce: caratterizzata da un inizio negativo e da un finale incoraggiante. I due tecnici, che vivono una situazione di futuro incerto, si affidano al turn over e cambiano diversi titolari.

Piccoli sblocca il risultato

Ritmi blandi e sensazione diffusa di ultimo giorno di scuola tra Atalanta e Fiorentina. La prima palla gol arriva al quinto minuto: Samardzic tenta una conclusione a girare dal limite dell’area, che Christensen respinge in tuffo. Al 16′ ci prova Raspadori, con un tiro che sfiora il palo. Tra il 17′ e il 19′ la Dea crea tre occasioni: Christensen respinge i tentativi di Musah e Samardzic, poi De Roon spedisce sul fondo dal limite dell’area. Dal 20′ in poi i ritmi si abbassano: i padroni di casa provano un paio di incursioni pericolose, senza creare problemi alla retroguardia nerazzurra; De Roon, al 32′, tenta una conclusione da fuori che si perde altissima. Gli uomini di Palladino fanno la partita, i viola si difendono e ripartono: al 39′ contropiede dei padroni di casa iniziato da Brescianini e concluso da Piccoli con un tiro che sembra innocuo e destinato al primo palo: Sportiello paga la lunga inattività e sbaglia l’intervento, regalando il vantaggio ai padroni di casa.

La Dea trova il pareggio nel finale

La ripresa inizia con Zappacosta al posto di Bellanova; come accaduto nella prima frazione, gli ospiti partono meglio: Ahanor, liberato da Raspadori, calcia con forza, ma trova la risposta di Christensen. All’undicesimo bel numero di Soulemana che si invola sulal sinistra, cross in mezzo e Zappacosta (completamente solo sul secondo palo) sbaglia l’aggancio, facendosi poi rimpallare il tiro. I viola iniziano a spingere e sfiorano due volte il raddoppio: prima Mandragora su punizione impensierisce Sportiello, poi Fabbian stacca di testa e spedisce sul fondo. Come accaduto nel primo tempo, nel miglior momento di una delle due squadre, arriva il gol dell’altra. I viola sembrano avere il pallino del match in pugno, ma si sbilanciano e subiscono un contropiede: Zappacosta mette in mezzo e Comuzzo spedisce involontariamente alle spalle del proprio portiere. E’ l’ultima emozione della gara e del campionato di Fiorentina e Atalanta.

Fiorentina – Atalanta top e flop

Top

Piccoli 6,5: Svaria su tutto il fronte offensivo e regala il gol del vantaggio (con la complicità di Sportiello): chiude in modo positivo una stagione avara di soddisfazioni

Soulemana 6,5: Il più vivo tra gli attaccanti nerazzurri. Nel primo tempo sfiora il gol, mentre nella ripresa regala un paio di assist pericolosi

Flop

Comuzzo 5,5: Protagonista sfortunato nell’occasione del pareggio atalantino.

Brescianini 5,5: Si danna l’anima, ma non riesce ad incidere: fallisce un colpo di testa da due passi

Fiorentina-Atalanta, le pagelle

FIORENTINA (4-3-3): Christensen 6,5; Dodo 5,5, Rugani 6 (67′ Pongracic 5,5), Comuzzo 5,5, Gosens 6 (75′ Balbo); Fabbian 6,5, Mandragora 6,5 Brescianini 5,5 (67′ Ndour 6); Harrison 5,5, Piccoli 6,5 Gudmundsson 6 (76′ Solomon). All. Vanoli.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 5; Scalvini 5,5 (66′ Djimsiti 5,5), Hien 6, Ahanor 6; Bellanova 5 (46′ Zappacosta 6,5), De Roon 6 (81′ Scamacca), Pasalic 6, Musah 5,5; Samardzic 5,5 (62′ De Ketelaere 6), K. Sulemana 6,5 (81′ Vavassori); Raspadori 5,5. All. Palladino.

Fiorentina-Atalanta, il tabellino

Fiorentina-Atalanta 1-1

MARCATORI: 39′ Piccoli (F), 82′ aut. Comuzzo (A).

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodo, Rugani (67′ Pongracic), Comuzzo, Gosens (75′ Balbo); Fabbian, Mandragora, Brescianini (67′ Ndour); Harrison, Piccoli, Gudmundsson (76′ Solomon). All. Vanoli.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini (66′ Djimsiti), Hien, Ahanor; Bellanova (46′ Zappacosta), De Roon (81′ Scamacca), Pasalic, Musah; Samardzic (62′ De Ketelaere), K. Sulemana (81′ Vavassori); Raspadori. All. Palladino.

ARBITRO: Perri.

AMMONITI: Sulemana (A), Ahanor (A).

ESPULSI: –