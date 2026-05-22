Guardiola in Italia, ma non in Nazionale: sondaggio in Serie A

Il tecnico catalano lascerà il Manchester City al termine di questa stagione: gli sono arrivate offerte ricchissime

Dopo dieci anni Pep Guardiola ha deciso di cambiare. Lascia il Manchester City dopo aver riempito la bacheca degli Sky Blues di trofei: sei Premier League, cinque Coppe di Lega, tre Fa Cup, tre Community Shield, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club. Per l’allenatore catalano è tempo di cambiare aria e di affrontare una nuova sfida. Magari in Italia.

Si è vociferato che il sogno di Malagò, candidato alla presidenza della Figc, fosse quello di nominare Guardiola come nuovo commissario tecnico della Nazionale Azzurra. Ma è quasi impossibile che si possa realizzare. Ad oggi per i bookmaker è un testa a testa tra Conte (favorito) e Mancini, con sullo sfondo Allegri. Ma secondo il quotidiano catalano Sport, ci sarebbero altre due piste italiane legate a due club storici.

Sia il Milan che la Juventus starebbero pensando a Guardiola per la prossima stagione, qualora dovessero decidere di separarsi rispettivamente da Allegri e Spalletti. Anche in questo caso, però, le chance sono al minimo. La stessa fonte rileva poi che due Nazionali sono pronte a ricoprire d’oro il manager del Manchester City: gli Emirati Arabi Uniti e soprattutto l’Arabia Saudita, che sarebbe pronta a dargli un ingaggio da 80-90 milioni l’anno.