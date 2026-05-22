Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Guardiola in Italia, ma non in Nazionale: sondaggio in Serie A

Foto dell'autore

Il tecnico catalano lascerà il Manchester City al termine di questa stagione: gli sono arrivate offerte ricchissime

Dopo dieci anni Pep Guardiola ha deciso di cambiare. Lascia il Manchester City dopo aver riempito la bacheca degli Sky Blues di trofei: sei Premier League, cinque Coppe di Lega, tre Fa Cup, tre Community Shield, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club. Per l’allenatore catalano è tempo di cambiare aria e di affrontare una nuova sfida. Magari in Italia.

Calciomercato Milan e Juve, pazza idea Guardiola
Pep Guardiola (foto Ansa) – Calciomercato.it

Si è vociferato che il sogno di Malagò, candidato alla presidenza della Figc, fosse quello di nominare Guardiola come nuovo commissario tecnico della Nazionale Azzurra. Ma è quasi impossibile che si possa realizzare. Ad oggi per i bookmaker è un testa a testa tra Conte (favorito) e Mancini, con sullo sfondo Allegri. Ma secondo il quotidiano catalano Sport, ci sarebbero altre due piste italiane legate a due club storici.

Sia il Milan che la Juventus starebbero pensando a Guardiola per la prossima stagione, qualora dovessero decidere di separarsi rispettivamente da Allegri e Spalletti. Anche in questo caso, però, le chance sono al minimo. La stessa fonte rileva poi che due Nazionali sono pronte a ricoprire d’oro il manager del Manchester City: gli Emirati Arabi Uniti e soprattutto l’Arabia Saudita, che sarebbe pronta a dargli un ingaggio da 80-90 milioni l’anno.

3185

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

5 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

7 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 23%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1