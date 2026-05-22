Conte-Juventus, arriva l’annuncio a sorpresa sul futuro dell’allenatore

Antonio Conte è pronto a dire addio al Napoli dopo l’ultima partita di domenica con l’allenatore che dovrà decidere se fermarsi per un anno o accettare da subito una nuova chiamata.

Il nome del tecnico è stato accostato spesso alla nazionale italiana che, durante il mese di giugno, dovrà ufficializzare il nuovo CT. Negli ultimi giorni, però, complice il ko della Juventus in casa contro la Fiorentina che ha di fatto condannato la squadra bianconera a sperare in un miracolo sportivo per raggiungere la Champions League, si parla di lui anche per la Juve.

A confermare le voci di un possibile interessamento da parte della Juventus nei confronti di Antonio Conte ci ha pensato Paolo Bargiggia, intervenuto in diretta sulla trasmissione di CalcioSub con il giornalista che ha affermato: “Giorgio Chiellini in queste settimane ha chiamato Antonio Conte, come accaduto lo scorso anno, ma non ci furono le condizioni e non andò”.