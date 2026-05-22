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Bernardo Silva può firmare, Juve tagliata fuori: la destinazione

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Il centrocampista portoghese si appresta a dire addio al Manchester City: ecco dove giocherà l’anno prossimo. 

Quasi sicuramente il futuro di Bernardo Silva non sarà in Serie A. Il centrocampista portoghese classe ’94, che il prossimo 30 giugno si libererà a zero dal Manchester City, piace da tempo alla Juventus ma senza qualificazione alla prossima Champions League sarà quasi impossibile vederlo a Torino.

Bernardo Silva durante una partita del Manchester City
Bernardo Silva (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Yildiz e compagni hanno ancora 90′ per arrivare tra le prime quattro ma una vittoria col Torino domenica potrebbe non bastare e, dunque, il sogno Bernardo Silva sembra sfumare col trascorrere delle ore. Ma dove giocherà l’anno prossimo il 31enne originario di Lisbona? Secondo quanto evidenziato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, al momento in pole per il suo acquisto ci sarebbe l’Atletico Madrid: il tecnico Simeone stravede per Bernardo Silva e sta facendo di tutto per convincere la dirigenza dei Colchoneros a portarlo in Spagna la prossima estate.

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