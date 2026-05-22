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Il Venezia sogna in grande: 3 colpi da sogno per il ritorno in Serie A

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Grandi manovre in vista del ritorno immediato nella massima serie italiana: ecco cosa sta succedendo in queste ore. 

Ad appena dodici mesi dalla retrocessione, il Venezia torna immediatamente in Serie A. Il club allenato da Giovanni Stroppa ha disputato un campionato pazzesco, chiudendo al primo posto con un solo punto di vantaggio sul Frosinone. E adesso la dirigenza ha in mente un calciomercato altisonante per festeggiare l’immediato ritorno nella massima serie italiana.

Niclas Fullkrug
Fullkrug (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto riferito in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’, sarebbero 3 i grandi obiettivi del Venezia in vista della prossima stagione: Toma Basic della Lazio, Filip Kostic della Juventus e Niclas Füllkrug del Milan.

Il centrocampista croato classe ’96 ha disputato una stagione non proprio esaltante agli ordini di Sarri e potrebbe lasciare la capitale. Stesso discorso per il laterale serbo della Juve, che ha perso diverse posizioni nelle gerarchie di Spalletti e non gioca quasi mai. Fullkrug, invece, non sarà riscattato dal Milan e farà ritorno al West Ham ma il Venezia ha già pronta un’offerta importantissima per convincerlo a rimanere in Italia.

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