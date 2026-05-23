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Ennesima rifondazione del Milan: addio Furlani, ecco chi al suo posto

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C’è un nome in cima alla lista del braccio destro di Cardinale

Tutte o quasi le fonti Milan danno ormai per certo l’addio di Giorgio Furlani. Si parla anche di possibili dimissioni dell’Ad, di nuovo contestatissimo dal tifo rossonero: quello da stadio e quello social. Con lui dovrebbe salutare pure il Ds Igli Tare, mentre permangono ancora dei dubbi sulla permanenza di Massimiliano Allegri.

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Ennesima rifondazione del Milan: addio Furlani, ecco chi al suo posto (Screen Dazn) – Grafica di Calciomercato.it

Come evidenzia Fabio Ravezzani, direttore di ‘TeleLombardia’, Gerry Cardinale è in procinto di effettuare la quarta rifondazione societaria della sua gestione. La quarta “in 4 anni”…

“Prima la triade Furlani-Moncada-Pioli – scrive Ravezzani su X – Poi Ibra. Poi Furlani-Tare (e Moncada). Adesso Calvelli e non si sa bene chi“. Non si può che essere d’accordo con il finale del suo tweet: “Nessun club al mondo può essere gestito con profitto in modo tanto isterico“.

Ma chi al posto di Furlani? Il braccio destro di Red Bird e cioè di Cardinale, ovvero Massimo Calvelli, si è già messo in moto per quanto riguarda il nuovo Amministratore delegato: al momento il preferito risulta essere Giovanni Carnevali, Ad e deus ex machina del Sassuolo. Carnevali ha un forte legame con Marotta, il quale ieri ha lanciato una vera e propria bordata all’indirizzo del Milan.

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