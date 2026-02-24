Juventus, McKennie più Vlahovic: l’assist a Spalletti e lo spauracchio Inter | CM

La ‘Vecchia Signora’ blinda il centrocampista statunitense, in attesa di sciogliere il rebus sul futuro del tecnico e del centravanti serbo

La Juventus non si fa sfuggire Weston McKennie. Via libera per il rinnovo del jolly americano, fondamentale negli ultimi tempi sotto la gestione Spalletti.

L’ex Schalke e Leeds è un punto cardine dei bianconeri e presto sottoscriverà un nuovo contratto fino al 2029 con opzione per un ulteriore anno. Le parti hanno trovato anche un sostanziale punto d’incontro sull’ingaggio: McKennie passerà da 2,5 a circa 4 milioni netti (con i bonus) per le prossime stagioni.

Decisiva anche la volontà del giocatore di restare a Torino, oltre alla fiducia dimostratagli dalla dirigenza e in particolare dall’allenatore (il nazionale statunitense sempre in campo da titolare dopo il divorzio da Tudor).

Calciomercato Juve, rinnovo McKennie segnale sul futuro di Spalletti

A proposito di Luciano Spalletti, la firma di McKennie sarebbe un segnale anche di continuità sulla guida tecnica del mister di Certaldo per il futuro.

L’ex Ct della Nazionale ha un’opzione di rinnovo nell’accordo con la Juve, in scadenza il prossimo 30 giugno. Il momento è delicato e i risultati in campo indirizzeranno il percorso in panchina, ma la società bianconera (con in testa Elkann) vuole comunque dare un segnale di continuità dopo il terremoto degli ultimi anni come raccolto da Calciomercato.it.

Il resto della stagione sarà decisivo per Spalletti, ad iniziare dalle prossime due gare con Galatasaray e soprattutto Roma, con la Juventus a caccia del quarto posto che sarebbe fondamentale per programmare con maggiore serenità la prossima campagna acquisti estiva.

Calciomercato Juventus, firma anche Vlahovic? Le ultime e l’ombra dell’Inter

Yildiz continuerà ad essere a stella polare della ‘Vecchia Signora’ e in attacco si apre qualche margine per l’eventuale conferma di Dusan Vlahovic. Al momento nessuno accontenterebbe le richieste del bomber serbo, seguito specialmente da Barcellona e Milan.

Prossimamente è in programma un vertice con l’agente dell’ex Fiorentina, con la Juve che offre un rinnovo al ribasso non superiore ai 5-6 milioni di euro (rispetto ai 12 che percepirà fino alla scadenza di giugno). Vlahovic nelle prossime settimane tornerà in campo e in questo periodo ai box si è mostrato molto vicino alle dinamiche della squadra.

Un prolungamento che rimane comunque complicato e che farebbe felice inoltre lo stesso Spalletti, che ha sottolineato al club come l’assenza del centravanti abbia pesato e non poco sui risultati della squadra. Nell’ombra intanto si muove l’Inter, che potrebbe sfruttare l’occasione a parametro zero per farsi sotto se in estate Marcus Thuram dovesse salutare Milano.