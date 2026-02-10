Vlahovic, telenovela senza fine: l’offerta della Juve e il desiderio Liga | CM

Rimane un rebus il futuro del centravanti serbo, al momento sempre ai box per infortunio e in scadenza a fine stagione con la Juventus
Dusan Vlahovic era a bordocampo domenica per seguire il match dell’Allianz Stadium contro la Lazio e non è passata inosservata la rabbiosa esultanza del centravanti al gol del pareggio della Juventus in pieno recupero con Kalulu.
Il serbo è tornato a Torino la scorsa settimana per la fase di riatletizzazione dopo il grave infortunio alla coscia e punta a rientrare in campo entro metà marzo. Intanto il futuro dell’ex Fiorentina resta un rebus, con l’addio alla ‘Vecchia Signora’ sempre più concreto. Il nuovo Ds Ottolini non ha scartato a priori il rinnovo di Vlahovic, che a certe cifre resta però impossibile per la Juve.
Attualmente il numero nove percepisce uno stipendio da 12 milioni netti e complessivamente pesa quasi 42 milioni di euro a bilancio.
Calciomercato Juventus, dal Barcellona al Milan: le ultime sul futuro di Vlahovic
Vlahovic chiede un ingaggio da almeno 8 milioni di euro netti a stagione, troppi per la dirigenza bianconera ma anche per le altre pretendenti. Il nazionale serbo senza prolungamento con la Juventus si libererà a parametro zero a giugno, con Comolli e soci che in caso di offerta metterebbero sul piatto non più di 5 milioni di basse fissa più bonus come raccolto da Calciomercato.it.
Una proposta che in passato era stata fatta pure a Rabiot, prima della rottura con il centrocampista francese attualmente in forza al Milan. Su Vlahovic in Italia c’è da tempo proprio il sodalizio rossonero, che come il Barcellona offrirebbe al bomber un ingaggio non superiore ai 6 milioni di euro. Anche perché l’entourage di Vlahovic – sfruttando lo status da svincolato – chiederebbe un assegno tra i 15 e i 20 milioni di euro per le commissioni.
In Spagna c’è pure l’Atletico Madrid che pensa all’ex Fiorentina, che in caso di divorzio con la Juve preferirebbe una nuova avventura nella Liga. Il rebus sul futuro di Vlahovic è ancora lontano dall’essere risolto…