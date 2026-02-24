Juve, è fatta: firma fino al 2030 per oltre 4 milioni a stagione

Buonissime notizie in casa Juventus per quel che riguarda il calciomercato: l’operazione è ormai ai dettagli.

A poche ore dalla sfida contro il Galatasaray, valida per il ritorno degli spareggi di Champions League, ci sono buonissime notizie per la Juventus per quel che concerne il calciomercato. Weston McKennie, senza ombra di dubbio tra i protagonisti assoluti fin qui, indosserà infatti la casacca bianconera ancora per diverse stagioni.

Il centrocampista statunitense classe ’98, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, è ormai vicinissimo al rinnovo con la Vecchia Signora: l’entourage del calciatore e la dirigenza di corso Galileo Ferraris avrebbero raggiunto l’accordo definitivo per prolungare fino al 2030 con lo stipendio che passerà dagli attuali 2,5 milioni di euro netti all’anno a oltre 4 milioni a stagione, bonus inclusi.

McKennie, che ha collezionato con la Juve la bellezza di 218 gettoni conditi da 25 goal e 26 assist, è un elemento troppo importante per gli equilibri tecnico-tattici della squadra allenata da Spalletti e, proprio per questo motivo, la società ha deciso di blindarlo.