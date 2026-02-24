Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, è fatta: firma fino al 2030 per oltre 4 milioni a stagione

Foto dell'autore

Buonissime notizie in casa Juventus per quel che riguarda il calciomercato: l’operazione è ormai ai dettagli. 

A poche ore dalla sfida contro il Galatasaray, valida per il ritorno degli spareggi di Champions League, ci sono buonissime notizie per la Juventus per quel che concerne il calciomercato. Weston McKennie, senza ombra di dubbio tra i protagonisti assoluti fin qui, indosserà infatti la casacca bianconera ancora per diverse stagioni.

mckennie esulta
McKennie ANSA) – Calciomercato.it

Il centrocampista statunitense classe ’98, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, è ormai vicinissimo al rinnovo con la Vecchia Signora: l’entourage del calciatore e la dirigenza di corso Galileo Ferraris avrebbero raggiunto l’accordo definitivo per prolungare fino al 2030 con lo stipendio che passerà dagli attuali 2,5 milioni di euro netti all’anno a oltre 4 milioni a stagione, bonus inclusi.

McKennie, che ha collezionato con la Juve la bellezza di 218 gettoni conditi da 25 goal e 26 assist, è un elemento troppo importante per gli equilibri tecnico-tattici della squadra allenata da Spalletti e, proprio per questo motivo, la società ha deciso di blindarlo.

/7
935

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

2 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

4 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

5 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

6 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

7 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie