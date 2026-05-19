Milan, Tare in bilico e presente a Monza: ecco il motivo | VIDEO CM

Il Ds rossonero, il cui futuro rimane incerto, è all’U-Power Stadium per seguire il match tra i padroni di casa e la Juve Stabia
Blitz di Igli Tare nella vicina Monza. Il Direttore sportivo del Milan è infatti presente questa sera all’U-Power Stadium per seguire la sfida tra i padroni di casa e la Juve Stabia, valevole per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B.
Il dirigente del ‘Diavolo’ è al momento al centro dei rumors, con la società rossonera che potrebbe puntare su un nuovo uomo mercato in vista della prossima stagione. Tare in bilico e in attesa che il Milan decida il suo futuro, con il dirigente albanese che intanto ha raggiunto la città brianzola per vedere dal vivo Monza-Juve Stabia come raccolto da Calciomercato.it.
Calciomercato Milan, Cacciamani osservato speciale di Tare
Sulla presenza di Tare all’U-Power Stadium potrebbero esserci ovviamente anche ragioni di mercato, se il Ds restasse naturalmente in rossonero alla fine del campionato.
👀 C’è anche il Ds del #Milan Igli #Tare all’U-Power Stadium per la semifinale playoff di #SerieB tra #Monza e #JuveStabia 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/wGUW9cfW28
— Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 19, 2026
Nelle fila della Juve Stabia c’è l’ex della sfida Zeroli, passato a gennaio sempre in prestito alla formazione campana. Il giovane centrocampista (che questa sera parte dalla panchina) è di proprietà del Milan, ma difficilmente rientrerà alla base in estate per restarci. Occhio invece ad Alessio Cacciamani, protagonista nella gara d’andata e che oltre a Como, Atalanta e Bologna potrebbe attirare anche l’interesse del ‘Diavolo’.
Il Torino però, proprietario del cartellino, avrebbe intenzione di puntare per il futuro sul talentuoso laterale classe 2007.