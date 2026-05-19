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Milan, Tare in bilico e presente a Monza: ecco il motivo | VIDEO CM

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Il Ds rossonero, il cui futuro rimane incerto, è all’U-Power Stadium per seguire il match tra i padroni di casa e la Juve Stabia

Blitz di Igli Tare nella vicina Monza. Il Direttore sportivo del Milan è infatti presente questa sera all’U-Power Stadium per seguire la sfida tra i padroni di casa e la Juve Stabia, valevole per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B.

Milan, Tare presente per Monza-Juve Stabia
Igli Tare presente per Monza-Juve Stabia – Calciomercato.it

Il dirigente del ‘Diavolo’ è al momento al centro dei rumors, con la società rossonera che potrebbe puntare su un nuovo uomo mercato in vista della prossima stagione. Tare in bilico e in attesa che il Milan decida il suo futuro, con il dirigente albanese che intanto ha raggiunto la città brianzola per vedere dal vivo Monza-Juve Stabia come raccolto da Calciomercato.it.

Calciomercato Milan, Cacciamani osservato speciale di Tare

Sulla presenza di Tare all’U-Power Stadium potrebbero esserci ovviamente anche ragioni di mercato, se il Ds restasse naturalmente in rossonero alla fine del campionato.

Nelle fila della Juve Stabia c’è l’ex della sfida Zeroli, passato a gennaio sempre in prestito alla formazione campana. Il giovane centrocampista (che questa sera parte dalla panchina) è di proprietà del Milan, ma difficilmente rientrerà alla base in estate per restarci. Occhio invece ad Alessio Cacciamani, protagonista nella gara d’andata e che oltre a Como, Atalanta e Bologna potrebbe attirare anche l’interesse del ‘Diavolo’. 

Il Torino però, proprietario del cartellino, avrebbe intenzione di puntare per il futuro sul talentuoso laterale classe 2007. 

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