Juventus, privarsi di questo McKennie è un delitto: per Spalletti è insostituibile | CM

Il centrocampista statunitense sempre in campo con il tecnico di Certaldo: la partita resta aperta sul rinnovo di contratto

Indispensabile, quasi al pari di Yildiz. Weston McKennie, anche nel decisivo match contro il Benfica in Champions League, ha dimostrato di essere un alfiere insostituibile per Luciano Spalletti.

In campo in ogni partita, in ruoli diversi, ma sempre con la solita efficacia. MVP della notte europea, ma ormai non c’è più da stupirsi. L’americano ha messo a segno il gol del raddoppio grazie a un perfetto inserimento, sigillando il fondamentale successo della ‘Vecchia Signora’ contro il tabù Benfica. Tre punti che lanciano la Juve ai playoff, con una piccola speranza di entrare anche tra le prime otto della classifica.

Intanto McKennie continua a sciorinare prestazioni su prestazioni, diventando il pretoriano per eccellenza di Spalletti. Sempre in campo l’ex Schalke e Leeds: 17 gare consecutive dal primo minuto tra campionato e coppe, con il tecnico di Certaldo che gli ha risparmiato solo scampoli di partita nel finale.

Calciomercato Juve, McKennie come Yildiz: le ultime sul rinnovo

Spalletti non rinuncia mai a McKennie, al momento insieme a Yildiz imprescindibile per le alchimie dell’ex Ct della Nazionale. 

Protagonista assoluto in Champions, con il nazionale statunitense che va a segno da tre match consecutivi nella massima competizione europea (Bodo, Pafos e appunto Benfica). Reti tutte decisive per rimettere in corsa la Juventus e che nel computo stagionale evidenziano un bottino da 5 gol e 4 assist. 

Se McKennie recita un ruolo da primattore in campo, diversa è invece la situazione fuori dal terreno di gioco per quanto riguarda il suo futuro. Il centrocampista classe ’98 è in scadenza di contratto a giugno, con i suoi agenti e la Juve che non sono ancora entrati nel vivo della trattativa per il rinnovo. C’è distanza tra le richieste del giocatore (ingaggio da circa 3,5 milioni di euro), con la dirigenza della Continassa che vorrebbe invece confermare le cifre attuali (2,5 milioni netti). 

Le parti – come appreso da Calciomercato.it – si sono dati appuntamento in primavera (verosimilmente ad aprile) per capire quali siano i margini per un’eventuale prolungamento. McKennie è anche un uomo spogliatoio e a spingere per la sua conferma è soprattutto Spalletti, che in caso di permanenza in panchina avrà voce in capitolo sul mercato e sulle mosse estive della ‘Vecchia Signora’.

