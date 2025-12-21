Juventus, McKennie conquista anche Spalletti: l’assist decisivo per il futuro | CM.IT

Il centrocampista statunitense sempre presente e intoccabile dopo l’arrivo in panchina del tecnico toscano: nei prossimi mesi si entrerà nel vivo sulla questione rinnovo

Foto di rito negli spogliatoio dell’Allianz Stadium con Chiellini e Comolli per festeggiare il prestigioso traguardo delle 200 presenze tagliate con la maglia bianconera, poco dopo aver macinato le solita dose di chilometri in campo.

Weston McKennie si è rivelato ancora un fattore per la Juve spallettiana anche ieri sera nel fondamentale scontro Champions contro la Roma e che ha rilanciato le ambizioni della ‘Vecchia Signora’. L’americano ha riscosso subito la fiducia del nuovo allenatore, diventando un tassello imprescindibile per Spalletti. Lo dimostra il dato delle presenze con l’avvento del mister di Certaldo alla Continassa: tra campionato e coppe, l’ex Schalke e Leeds è sempre sceso in campo dal primo minuto nelle 11 partite giocate dalla Juventus, collezionato tra l’altro 2 reti e due assist.

Il tuttofare statunitense ha conquistato anche Spalletti, com’era successo già in passato con i predecessori dell’ex Ct della Nazionale azzurra. Mezzala, trequartista o esterno destro non fa differenza, con la duttilità del centrocampista classe ’98 arma preziosissima per l’economia della manovra bianconera.

Calciomercato Juve, Spalletti sponsor di McKennie: gli scenari sul rinnovo

McKennie è abilissimo nel farsi trovare sempre al posto giusto al momento giusto, come testimonia l’assist decisivo per la rete del raddoppio di Openda contro la Roma.

Spalletti se lo tiene stretto e lo elogia pubblicamente, mentre la dirigenza della Juventus ha rimandato in primavera i discorsi per il rinnovo contrattuale. L’americano è in scadenza a giugno e la situazione scotta, considerando anche le pretese del suo entourage. La quadra tra le parti – come raccolto da Calciomercato.it – può essere trovata sulla base di un accordo di poco superiore ai 3 milioni di euro netti più bonus a stagione, rispetto ai 2,5 milioni che il giocatore percepisce attualmente sotto la Mole.

La partita è tutta da giocare e le sirene dalla Serie A e dell’estero non mancano per McKennie, considerando che senza rinnovo si libererebbe a parametro zero dalla Juve. Una ghiotta occasione per tante, comprese Roma e Milan in Italia. Intanto Spalletti si coccola il suo maratoneta (oltre 11 km di media percorsi dallo statunitense nelle ultime gare), con l’allenatore toscano che certamente sarà uno degli sponsor nei prossimi mesi per la permanenza del numero 22 a Torino.