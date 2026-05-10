Milan-Atalanta, Allegri spiazza tutti: fuori un top

I rossoneri non possono più permettersi passi falsi dopo gli ultimi deludenti risultati: ecco le novità di formazione.

Milan-Atalanta è, senza ombra di dubbio, la sfida più attesa della 36esima giornata di Serie A. I rossoneri devono assolutamente rialzare la testa dopo gli ultimi deludenti risultati e tornare alla vittoria per non compromettere la qualificazione alla prossima Champions League, ma la squadra di Palladino ha già dimostrato quest’anno di potersela giocare contro chiunque.

Max Allegri pensa a una clamorosa novità di formazione contro i nerazzurri: Saelemaekers, Loftus-Cheek, Fofana, Rabiot, Bartesaghi formeranno il centrocampo da destra verso sinistra, mentre in attacco il tandem titolare dovrebbe essere formato da Pulisic e Gimenez: panchina, dunque, per Leao. Ecco le probabili formazioni di Milan-Atalanta:

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Fofana, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez. All. Allegri

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Raspadori; Scamacca. All. Palladino