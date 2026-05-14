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Lite Ibrahimovic-Allegri, cosa è successo tra i due: i motivi dello scontro

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Non sembra esserci pace in casa Milan con la squadra che continua a raccogliere risultati negativi e la lite tra Ibrahimovic e Allegri che aumenta la tensione anche in ottica futura.

Zlatan Ibrahimovic
Ibrahimovic-Allegri, i motivi della lita (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il Corriere della Sera ha raccontato di una dura lite tra Zlatan Ibrahimovic e Massimiliano Allegri con i due che si sarebbero scontrati subito dopo la sconfitta del Milan in casa del Napoli. Il motivo scatenante della lite tra le due parti sarebbe riconducibile alla scelta del terzo portiere da chiamare per la trasferta in Campania, ma si sarebbe trattato solamente di un pretesto per accendere lo scontro.

Tra i vari motivi che vedono i due ai ferri corti ci sarebbe una mal sopportazione da parte di Allegri dei rapporti tra Ibrahimovic e Cassano, ex calciatore rossonero e da sempre contro il tecnico livornese. Oltre a questo avrebbe dato fastidio all’ex allenatore di Juventus e Cagliari l’intromissione di Ibrahimovic nella gestione della rosa con telefonate continue ad alcuni calciatori (tra cui Leao e Fofana) a cui darebbe consigli di campo.

Allegri verso l’addio al Milan: la situazione si è complicata

Oltre a tutto ciò, Massimiliano Allegri non avrebbe gradito l’assenza del mercato di gennaio fatta eccezione per l’acquisto di Fullkrug. In un momento decisivo della stagione con la squadra in lotta per il titolo, la società non avrebbe portato i rinforzi necessari al miglioramento della rosa. Il futuro di Allegri al Milan appare ormai appeso ad un filo con il tecnico pronto a salutare considerato il fatto che Ibrahimovic potrebbe prendere ancora più poteri in vista del prossimo campionato.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la “promozione” di Ibrahimovic prevista per la prossima stagione porterebbe non solo all’addio di Massimiliano Allegri, ma anche a quello di Igli Tare, arrivato come direttore sportivo un anno fa.

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