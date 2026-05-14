Guirassy vuole lasciare il Borussia Dortmund: pronto l’assalto del Milan

Quello dell’attaccante francese naturalizzato guineano rimane uno dei nomi più caldi in vista del calciomercato estivo.

Ha messo a segno in questo campionato 16 reti con la maglia del Borussia Dortmund, ma le strade di Serhou Yadaly Guirassy e del club giallonero rischiano seriamente di dividersi al termine della stagione in corso. La bomba arriva direttamente dalla Germania e potrebbe stravolgere la prossima sessione estiva di calciomercato.

Questo perché l’attaccante francese naturalizzato guineano classe ’96 fa gola a diversi club europei e, dunque, a breve potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per il suo cartellino. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport DE’, Guirassy avrebbe confidato ai vertici del club del Borussia Dortmund di voler cambiare aria tra qualche settimana e di provare una nuova esperienza in un altro campionato, nonostante l’ottimo rapporto con il tecnico Niko Kovac. Occhio, soprattutto, al Milan che segue il calciatore da tempo e che ora potrebbe farsi ufficialmente avanti per provare a portarlo in Italia l’anno prossimo. Ci riuscirà?