Pellegrini può firmare subito: dove giocherà l’anno prossimo

Ci sono novità importanti sul centrocampista della Roma: ecco cosa sta succedendo in queste ore.
In attesa di scendere in campo contro la Lazio nel derby valido per la 37esima giornata di Serie A, in casa Roma si monitora con attenzione anche il calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Gasperini e di trattenere i calciatori più funzionali al progetto. Tra questo rientra sicuramente anche Lorenzo Pellegrini, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.
Il centrocampista classe ’96 potrebbe a sorpresa rimanere nella capitale, anche se continuano a circolare voci relative a un suo imminente addio. A confermarlo è l’esperto di mercato di ‘Sky Sport’, Gianluca Di Marzio, che nel corso del podcast “Caffè Di Marzio” ha ribadito la volontà del club di rinnovare il contratto di Pellegrini.
Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane ma – salvo clamorosi ripensamento – il futuro dell’ex Sassuolo dovrebbe essere ancora a tinte giallorosse. Testa, però, al campo adesso: nel weekend c’è il derby contro la Lazio di Sarri e Mancini e compagni non possono permettersi passi falsi a due giornate dalla fine del campionato.