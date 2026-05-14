Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Vincenzo Italiano in pole per la sostituzione di Allegri, le quote relative alla panchina del Milan

Foto dell'autore

Vincenzo Italiano è il nome più caldo per la panchina del Milan qualora dovesse arrivare l’addio di Massimiliano Allegri al termine del campionato. 

Massimiliano Allegri
Il Milan potrebbe salutare Allegri e puntare su Italiano (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il crollo in classifica da parte del Milan in questa fase finale della stagione ha portato i rossoneri ad essere raggiunti dalla Roma in classifica e rimanere in vantaggio rispetto ai giallorossi solamente per quello che riguarda il discorso relativo agli scontri diretti.

Un Milan che dovrà vincere entrambe le partite contro Genoa e Cagliari per riuscire ad assicurarsi un posto nella Champions League della prossima stagione. Un obiettivo che, se conquistato, potrebbe non bastare a Massimiliano Allegri per trattenere il proprio posto in vista della prossima stagione.

Italiano il primo nome per il Milan: Allegri può salutare i rossoneri

La quota dell’arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina del Milan è a 4,00 con il tecnico del Bologna che potrebbe salutare i rossoblu alla fine del campionato in corso per accettare la chiamata del club meneghino. L’ex Fiorentina e Spezia sarebbe il nome più caldo per la panchina del Milan qualora si dovesse arrivare a una separazione con Massimiliano Allegri.

Vincenzo Italiano
Milan, spunta Italiano per la panchina dei rossoneri (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il nome di Vincenzo Italiano fu accostato al Milan già durante lo scorso anno con il tecnico rossoblu che poi rinnovò il contratto con il Bologna fino al giugno del 2027 dopo la vittoria in Coppa Italia.

2636

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

2 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

3 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

4 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

5 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

7 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 23%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1