Vincenzo Italiano in pole per la sostituzione di Allegri, le quote relative alla panchina del Milan

Vincenzo Italiano è il nome più caldo per la panchina del Milan qualora dovesse arrivare l’addio di Massimiliano Allegri al termine del campionato.
Il crollo in classifica da parte del Milan in questa fase finale della stagione ha portato i rossoneri ad essere raggiunti dalla Roma in classifica e rimanere in vantaggio rispetto ai giallorossi solamente per quello che riguarda il discorso relativo agli scontri diretti.
Un Milan che dovrà vincere entrambe le partite contro Genoa e Cagliari per riuscire ad assicurarsi un posto nella Champions League della prossima stagione. Un obiettivo che, se conquistato, potrebbe non bastare a Massimiliano Allegri per trattenere il proprio posto in vista della prossima stagione.
Italiano il primo nome per il Milan: Allegri può salutare i rossoneri
La quota dell’arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina del Milan è a 4,00 con il tecnico del Bologna che potrebbe salutare i rossoblu alla fine del campionato in corso per accettare la chiamata del club meneghino. L’ex Fiorentina e Spezia sarebbe il nome più caldo per la panchina del Milan qualora si dovesse arrivare a una separazione con Massimiliano Allegri.
Il nome di Vincenzo Italiano fu accostato al Milan già durante lo scorso anno con il tecnico rossoblu che poi rinnovò il contratto con il Bologna fino al giugno del 2027 dopo la vittoria in Coppa Italia.