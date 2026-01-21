PAGELLE e TABELLINO Juventus-Benfica 2-0: McKennie insostituibile, Pavlidis fantozziano

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium valido per la prima fase di Champions League. Thuram e McKennie lanciano la squadra di Spalletti

La Juventus non sbaglia e nella ripresa stende il Benfica, storicamente bestia nera in Europa della ‘Vecchia Signora’.

Primo tempo equilibrato, nella ripresa la Juve cambia marcia: prima l’assolo di Thuram (al primo centro stagionale), qualche minuto più tardi ecco la stoccata dell’indispensabile McKennie servito da David (il canadese impalpabile fino a quel momento). Nel finale Pavlidis scivola dal dischetto e sbaglia grossolanamente il rigore che avrebbe riaperto la gara. Certezza Di Gregorio tra i pali, mentre stavolta Miretti stecca e resta negli spogliatoi all’intervallo.

Con questo successo la Juventus di Spalletti stacca il pass con una giornata d’anticipo per i playoff di Champions League, agganciando l’Inter a 12 punti in attesa dell’ultima sfida della prima fase nella tana del Monaco.

Le pagelle di Juve-Benfica: Thuram si sblocca, Miretti stavolta stecca

JUVENTUS

TOP: McKennie 8 – Dà la scossa a una Juve un po’ addormentata tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa. Scodella sulla testa di David un cross invitante, mentre prima del vantaggio firmato da Thuram va vicino alla gloria personale. Gol che troverà qualche minuto più tardi, da attaccante consumato. Sempre nel vivo del gioco, cambiando (ancora una volta) anche ruolo: insostituibile per le alchimie spallettiane.

FLOP: Miretti 5 – Stavolta il canterano bianconero non incide e sbaglia tanto in rifinitura. Pasticcia palla al piede e non trova lo spunto sulla trequarti per rifornire David. Il Benfica gli porta male…

Di Gregorio 7

Kalulu 6

Bremer 5,5

Kelly 7

Cambiaso 5,5 (70′ Cabal 6)

Locatelli 6,5 (86′ Koopmeiners SV)

Thuram 7

McKennie 8

Miretti 5 (46′ Conceicao 6,5)

Yildiz 6,5 (82′ Kostic SV)

David 6 (70′ Openda 5,5)

All. Spalletti 7

BENFICA

TOP: Sudakov 6,5 – Galleggia tra centrocampo e attacco, dando qualità alla manovra offensiva dei lusitani. Nel primo tempo va vicino al bersaglio grosso, fermato dal tuffo felino di Di Gregorio. Cala un po’ nella ripresa.

FLOP: Pavlidis 4,5 – Stasera non graffia, arginato dalla coppia Bremer-Kelly. Non impensierisce Di Gregorio, faticando a trovare spazio tra le maglie della difesa bianconera. Non replica l’exploit dell’anno scorso anno e nel finale calcia un rigore fantozziano: serataccia.

Trubin 6,5

Dedic 6

Otamendi 5,5

Araujo 5

Dahl 5,5

Barreiro 6

Aursnes 5,5

Prestianni 5 (77′ Joao Rego SV)

Sudakov 6,5 (70′ Ivanovic 6)

(70′ Ivanovic 6) Schjelderup 5 (70′ Barrenechea 5,5)

Pavlidis 4

All. Mourinho 5

Arbitro: Gozubuyk 5,5

Champions League, il tabellino di Juventus-Benfica

La Juventus dà un dispiacere a Mourinho e sfata il tabù Benfica, certificando l’accesso ai playoff di Champions League. Thuram e McKennie lanciano la squadra di Spalletti, mentre David convince a metà: nel primo tempo fa arrabbiare il mister di Certaldo, riscattandosi poi nella ripresa grazie all’assist per il 2-0 bianconero.

JUVENTUS-BENFICA 2-0

57′ Thuram; 64′ McKennie

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (70′ Cabal); Thuram, Locatelli (86′ Koopmeiners); McKennie, Miretti (46′ Conceicao), Yildiz (82′ Kostic); David (70′ Openda). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Zhegrova, Adzic, Joao Mario, Rouhi. Allenatore: Spalletti

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni (77′ Joao Rego), Sudakov (70′ Ivanovic), Schjelderup (70′ Barrenechea); Pavlidis. A disposizione: Diogo Ferreira, Antonio Silva, Bruma, Silva, Banjaqui, Neto, Oliveira, Rodrigo Rego, Proste. Allenatore: Mourinho

Arbitro: Serdar Gozubuyk (Olanda)

VAR: Van Driessche (Belgio)

Ammoniti: Locatelli (J), Kelly (J)

Espulsi: –

Note: recupero 0′ e 5′; presenti 41.626 spettatori per la sfida dell’Allianz Stadium