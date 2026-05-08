Il Milan scarica Leao: tentativo Manchester United, idea scambio clamoroso

L’avventura in rossonero del portoghese potrebbe davvero chiudersi alla fine di questa stagione

Il Milan è pronto a disfarsi di Leao anche in caso di qualificazione alla prossima Champions. Ormai i rossoneri giocano a carte scoperte col portoghese, in realtà spesso usato come capro espiatorio non solo dai tifosi milanisti.

Ma quanto vale il numero 10? Le cifre attuali sono ovviamente lontane anni luce da quella della clausola, 175 milioni. Siamo nell’ordine dei 40, 50 milioni al massimo.

Complice il rendimento pure di questa stagione, Leao non ha grande mercato a livello internazionale. Qualcosa, o meglio qualcuno potrebbe però muoversi dalla Premier League oltre che dall’Arabia. Con Premier ci riferiamo nello specifico al Manchester United, il quale proprio in Inghilterra è dato come il principale club interessato al cartellino del classe ’99 di Almada.

La società di Cardinale potrebbe cedere uno o anche due big di nuovo per ragioni di bilancio. “È una banca e pensa a fare soldi più che a vincere”, ha detto più o meno Confalonieri come se non lo sapessimo già… E Leao – “Un finto campione”, sempre Confalonieri – è il principale indiziato, ammesso qualcuno si faccia avanti davvero con una proposta seria.

Rashford per Leao, uno scambio (im)possibile

Dicevamo dello United, tuttavia per i ‘Red Devils’ non rappresenterebbe una priorità. Motivo per cui, almeno all’inizio, potrebbero tentare la strada di uno scambio con uno dei giocatori che non rientra nei piani futuri. Habemus il nome: Marcus Rashford.

Il ventottenne potrebbe rientrare alla base dato che il Barcellona non vuole spendere i 30 milioni per il riscatto. Sarebbe uno scambio possibile? Più no che sì, dato che Rashford (di recente riaccostato alla Juve) guadagna uno sproposito: 11 milioni a stagione, con il contratto che scade nel 2028 proprio come quello di Leao.