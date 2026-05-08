Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Il Milan scarica Leao: tentativo Manchester United, idea scambio clamoroso

Foto dell'autore

L’avventura in rossonero del portoghese potrebbe davvero chiudersi alla fine di questa stagione

Il Milan è pronto a disfarsi di Leao anche in caso di qualificazione alla prossima Champions. Ormai i rossoneri giocano a carte scoperte col portoghese, in realtà spesso usato come capro espiatorio non solo dai tifosi milanisti.

Ma quanto vale il numero 10? Le cifre attuali sono ovviamente lontane anni luce da quella della clausola, 175 milioni. Siamo nell’ordine dei 40, 50 milioni al massimo.

Grafica Leao
Il Milan scarica Leao: tentativo Manchester United, idea scambio clamoroso (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Complice il rendimento pure di questa stagione, Leao non ha grande mercato a livello internazionale. Qualcosa, o meglio qualcuno potrebbe però muoversi dalla Premier League oltre che dall’Arabia. Con Premier ci riferiamo nello specifico al Manchester United, il quale proprio in Inghilterra è dato come il principale club interessato al cartellino del classe ’99 di Almada.

La società di Cardinale potrebbe cedere uno o anche due big di nuovo per ragioni di bilancio. “È una banca e pensa a fare soldi più che a vincere”, ha detto più o meno Confalonieri come se non lo sapessimo già… E Leao – “Un finto campione”, sempre Confalonieriè il principale indiziato, ammesso qualcuno si faccia avanti davvero con una proposta seria.

Rashford per Leao, uno scambio (im)possibile

Dicevamo dello United, tuttavia per i ‘Red Devils’ non rappresenterebbe una priorità. Motivo per cui, almeno all’inizio, potrebbero tentare la strada di uno scambio con uno dei giocatori che non rientra nei piani futuri. Habemus il nome: Marcus Rashford.

Grafica Rashford
Milan, rispunta Rashford (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Il ventottenne potrebbe rientrare alla base dato che il Barcellona non vuole spendere i 30 milioni per il riscatto. Sarebbe uno scambio possibile? Più no che sì, dato che Rashford (di recente riaccostato alla Juve) guadagna uno sproposito: 11 milioni a stagione, con il contratto che scade nel 2028 proprio come quello di Leao.

2342

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

4 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

5 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

6 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1