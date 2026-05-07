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Kalulu ceduto in Premier e la Juve fa plusvalenza: i dettagli

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Il difensore francese ex Milan è legato ai bianconeri da un contratto di 3 milioni a stagione che scade a giugno 2029

Si parla poco, anzi pochissimo di Pierre Kalulu. Se n’è parlato a lungo, ma di riflesso, soltanto dopo la simulazione di Bastoni in Inter-Juve che ha causato l’espulsione del difensore francese. Eppure è uno dei giocatori più importanti della Juve di Spalletti, uno di quelli col rendimento migliore.

Grafica Kalulu Juve
Juve, Kalulu nel mirino della Premier: le ultime (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Che Kalulu sia un ottimo difensore se ne sono accorti soprattutto in Inghilterra. ‘Caught Offside’ cita due club in particolare, due grandi della Premier: Liverpool e Manchester United. Entrambe non avrebbero problemi a presentare una proposta importante in grado di far vacillare i bianconeri.

Ecco, appunto: ma quanto lo valuta la Juve? Stando alla medesima fonte, la società di Exor ha dato all’ex Milan una valutazione pari se non superiore a 40 milioni di euro. Una cifra non così elevata visti i prezzi del mercato attuale, ma che comunque permetterebbe a Comolli e soci di registrare una corposa plusvalenza.

Riepilogando: Kalulu è costato alla Juve un totale di 17,3 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto, togliendo i 3 di bonus. Facendo un conto rapido, in caso di cessione a 40 milioni la plusvalenza sarebbe anche superiore ai 20.

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