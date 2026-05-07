Kalulu ceduto in Premier e la Juve fa plusvalenza: i dettagli

Il difensore francese ex Milan è legato ai bianconeri da un contratto di 3 milioni a stagione che scade a giugno 2029

Si parla poco, anzi pochissimo di Pierre Kalulu. Se n’è parlato a lungo, ma di riflesso, soltanto dopo la simulazione di Bastoni in Inter-Juve che ha causato l’espulsione del difensore francese. Eppure è uno dei giocatori più importanti della Juve di Spalletti, uno di quelli col rendimento migliore.

Che Kalulu sia un ottimo difensore se ne sono accorti soprattutto in Inghilterra. ‘Caught Offside’ cita due club in particolare, due grandi della Premier: Liverpool e Manchester United. Entrambe non avrebbero problemi a presentare una proposta importante in grado di far vacillare i bianconeri.

Ecco, appunto: ma quanto lo valuta la Juve? Stando alla medesima fonte, la società di Exor ha dato all’ex Milan una valutazione pari se non superiore a 40 milioni di euro. Una cifra non così elevata visti i prezzi del mercato attuale, ma che comunque permetterebbe a Comolli e soci di registrare una corposa plusvalenza.

Riepilogando: Kalulu è costato alla Juve un totale di 17,3 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto, togliendo i 3 di bonus. Facendo un conto rapido, in caso di cessione a 40 milioni la plusvalenza sarebbe anche superiore ai 20.