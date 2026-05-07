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Infortunio gravissimo: Real Madrid senza parole, operazione e carriera a rischio

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Riabilitazione complessa, ecco perché potrebbe essere costretto al ritiro anticipato

Carriera a rischio per un giocatore di livello internazionale che milita in uno dei club più importanti al mondo. Dovrà operarsi a causa di un gravissimo infortunio e al momento non si possono dare certezze su un suo ritorno in campo.

Grafica carriera a rischio
Infortunio gravissimo: operazione e carriera a rischio – Grafica di Calciomercato.it

Parliamo di Ferland Mendy, terzino francese in forza al Real Madrid che l’anno prossimo potrebbe tornare nelle mani di José Mourinho. Stando a quanto trapela da Valdebebas, con le prime informazioni giunte da ‘Radio COPE’, il classe ’95 ha subito un infortunio gravissimo. Nello specifico una lesione al tendine del retto femorale con separazione ossea.

Mendy dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, con la riabilitazione che potrebbe durare anche un anno. Qualora il complesso percorso di recupero non dovesse andare per il verso giusto, il quasi 31enne ex Lione potrebbe essere costretto a ritirarsi dal calcio giocato.

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