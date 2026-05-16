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Juve-Fiorentina, le ultimissime: out uno dei big più attesi

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Cresce l’attesa in vista del match in programma domenica alle ore 12:00: ecco le ultimissime di formazione. 

Ancora poche ore e Juventus e Fiorentina si ritroveranno l’una di fronte all’altra in una delle gare più interessanti e attese del penultimo turno di Serie A. I bianconeri sono al momento terzi in classifica e devono assolutamente vincere per non rischiare di rimanere fuori dalla prossima edizione della Champions League, ma la compagine viola venderà cara la pelle contro una rivale storica come la Vecchia Signora.

Moise Kean
Kean (Ansa Foto) – calciomercato.it

Juve in campo con l’ormai consueto 3-4-2-1 con McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Cambiaso in mezzo al campo: Thuram non è al meglio, al suo posto dovrebbe esserci l’ex centrocampista dell’Atalanta. In attacco spazio a Conceicao e Yildiz alle spalle di Vlahovic, che viene da due reti di fila.

In casa Fiorentina, invece, appare ormai scontata l’assenza di Moise Kean che non ha ancora recuperato dai problemi fisici che hanno caratterizzato l’ultimo periodo: l’attaccante della Nazionale italiana, dunque, salterà il match contro la sua ex squadra. Ecco le probabili formazioni di Juve-Fiorentina:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Parisi, Piccoli, Solomon

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