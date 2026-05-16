Como, altro colpaccio dal Real Madrid dopo Nico Paz: che nome

La compagine lombarda sogna la qualificazione alla Champions League ed è già al lavoro sul mercato: le ultime.
Il quarto posto dista appena due lunghezze e il Como vuole giocarsi fino in fondo le possibilità di prendere parte alla prossima Champions League. Domenica 17 maggio allo ‘stadio Giuseppe Sinigaglia’ arriva il Parma e quasi sicuramente si tratterà dell’ultima apparizione di Nico Paz con la maglia del Como davanti ai propri tifosi.
Il 21enne argentino con cittadinanza spagnola tornerà quasi sicuramente al Real Madrid che può esercitare il diritto di recompra entro il 30 giugno, ma il club allenato da Fabregas già pensa a un altro super colpo di mercato. Lo riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui la proprietà indonesiana avrebbe intenzione di rinforzare ulteriormente la rosa e starebbe pensando a César Palacios Pérez, centrocampista classe 2004 cresciuto proprio nel vivaio del Real Madrid.
I tifosi del Como, dunque, possono stare tranquilli: nonostante l’imminente addio di Nico Paz, Cesc Fabregas avrà sicuramente a disposizione una super rosa anche l’anno prossimo per competere ai massimi livelli.