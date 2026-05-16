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Como, altro colpaccio dal Real Madrid dopo Nico Paz: che nome

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La compagine lombarda sogna la qualificazione alla Champions League ed è già al lavoro sul mercato: le ultime. 

Il quarto posto dista appena due lunghezze e il Como vuole giocarsi fino in fondo le possibilità di prendere parte alla prossima Champions League. Domenica 17 maggio allo ‘stadio Giuseppe Sinigaglia’ arriva il Parma e quasi sicuramente si tratterà dell’ultima apparizione di Nico Paz con la maglia del Como davanti ai propri tifosi.

Diao e Nico Paz nel mirino dell'Inter
Assane Diao e Nico Paz (Ansa) – Calciomercato.it

Il 21enne argentino con cittadinanza spagnola tornerà quasi sicuramente al Real Madrid che può esercitare il diritto di recompra entro il 30 giugno, ma il club allenato da Fabregas già pensa a un altro super colpo di mercato. Lo riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui la proprietà indonesiana avrebbe intenzione di rinforzare ulteriormente la rosa e starebbe pensando a César Palacios Pérez, centrocampista classe 2004 cresciuto proprio nel vivaio del Real Madrid.

I tifosi del Como, dunque, possono stare tranquilli: nonostante l’imminente addio di Nico Paz, Cesc Fabregas avrà sicuramente a disposizione una super rosa anche l’anno prossimo per competere ai massimi livelli.

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