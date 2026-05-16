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Clamoroso Milan, tentativo di Briatore: coinvolti Galliani e Carnevali

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Può cambiare anche il destino di Allegri: le ultime

Possibile svolta clamorosa per il Milan. Una svolta in primis societaria, con ovviamente annessi risvolti dal punto di vista sportivo. Secondo ‘Cronache di Spogliatoio’, “Flavio Briatore sta lavorando per entrare nel club rossonero. Nell’affare sarebbero coinvolti anche Adriano Galliani, storico ex dirigente rossonero, e Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo”.

Copertina Milan: Briatore Galliani Carnevali
Clamoroso Milan, tentativo di Briatore: coinvolti Galliani e Carnevale (AnsaFoto/Screen) – Grafica di Calciomercato.it

Noto tifoso della Juve, ma lo era anche Galliani prima che il Milan venisse comprato da Silvio Berlusconi, Briatore punterebbe a prendersi una fetta importante del ‘Diavolo’. Come aggiunge la medesima fonte, Allegri resterebbe in panchina qualora andasse in porto il tentativo dell’imprenditore nonché attuale Executive Advisor per il team Alpine in Formula 1.

Al momento, però, Gerry Cardinale sembra piuttosto freddo su una possibile vendita (anche parziale) del club. Questa notizia scuote ancora di più un Milan nel caos più totale e domani atteso da una partita – quella in casa col Genoa – decisiva per la qualificazione o meno alla prossima Champions League.

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